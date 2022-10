GF Vip, Antonella Fiordelisi difende Marco Bellavia e sbotta: “Sei insensibile o sei senza cervello”

GF Vip, Antonella Fiordelisi difende Marco Bellavia e sbotta contro la concorrente: “Sei insensibile”.

La puntata del GF Vip si è conclusa con la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci. Quello che è successo contro Marco Bellavia ha indignato il pubblico che ha chiesto a gran voce in questi giorni dei provvedimenti esemplari. La frase dell’ormai ex concorrente ‘merita di essere bullizzato’, ha portato ad una decisione importante, la sua espulsione.

Alfonso Signorini ha mostrato in diretta tutto quello che è accaduto in settimana. Ha mostrato l’indifferenza dei concorrenti nei confronti di Marco, le affermazioni che hanno spiazzato tutti e la poca umanità messa in scena. Lo stesso conduttore ha riferito di trovarsi di fronte ad una brutta pagina. Poche persone gli hanno offerto una mano, come Antonella Fiordelisi. La giovane si è avvicinata all’ex concorrente e lui gli aveva parlato dei suoi problemi mentali. Aveva raccontato di aver capito negli ultimi anni di essere molto empatico e aveva lanciato una sorta di grido d’aiuto, inascoltato dagli altri.

Durante la diretta c’è stato un litigio molto forte tra le concorrenti che ha avuto seguito anche nel corso delle ore successive.

GF Vip, Antonella Fiordelisi sbotta pesantemente dopo quanto successo: “Sei una persona insensibile”

Questa che si è appena conclusa è stata una puntata molto forte e difficile da affrontare. Alfonso Signorini ha aperto la diretta parlando di quanto successo nei confronti di Marco Bellavia. Sabato scorso ha abbandonato il gioco dopo aver mostrato più volte di non vivere una situazione serena in casa e dopo l’indifferenza degli altri.

Invece di aiutarlo e porgergli una mano hanno accentuato la sua problematica. Pochi non hanno lasciato inascoltato il suo grido di aiuto. Antonella Fiordelisi l’ha sempre difeso e aveva parlato con lui. Marco aveva trovato una spalla su cui confidarsi. Durante la diretta e subito dopo c’è stato un nuovo inevitabile scontro. La concorrente si è scagliata contro Gegia che nei confronti di Marco aveva palesato poca umanità.

“Ad una persona che non sta bene gli dici ‘non stai bene esci da questa casa’? Sei una persona insensibile, o non ci arrivi, o sei insensibile o sei senza cervello”, ha esordito Antonella, e Gegia ha risposto: “Non dire così, lui mi ha detto ‘cosa devo fare per stare meglio’. Io gli ho detto non stai bene, sei entrato in un momento di grande confusione”. La giovane concorrente ha aggiunto che una persona che ha studiato psicologia non va a dire a qualcuno che ha problemi che non sta bene. Non ha trovato però un incontro con Gegia che continuava a ribadire il suo pensiero. Un confronto che è proseguito anche dopo ed Antonella ha ribadito ciò che ha riferito in puntata.