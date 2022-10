Maria De Filippi super contenta per quello che è successo: la notizia fantastica

Obiettivo raggiunto per Maria De Filippi: la ‘regina di Mediaset’ può ritenersi soddisfatta, la notizia la rende davvero contenta!

Il successo è sempre stato una costante nella carriera di Maria De Filippi: fin dai primi anni ’90 la tv è il suo ‘regno’, che lei è stata in grado di innovare e adeguare ai tempi creando un nuovo stile di comunicazione. L’ingrediente principale è sempre stata la sua empatia col pubblico e con i personaggi che porta sul piccolo schermo, qualità che piace e la rende un volto amatissimo dello spettacolo.

A parlare sono i numeri: tutti i suoi programmi, da C’è posta per te a Tu sì que vales, da Uomini e Donne ad Amici, riescono ad imporsi nella fascia oraria in cui vanno in onda e, puntualmente, per la moglie di Maurizio Costanzo c’è un traguardo la celebrare. Anche quando la Rai schiera i suoi colossi migliori, l’esito in termini di ascolti è quasi sempre a suo favore.

Proprio in questi giorni ne abbiamo avuto un’ulteriore conferma: ‘Queen Mary’ ha vinto ancora una volta contro un collega ed una trasmissione avversaria fortissimi! Un risultato affatto scontato, visto che dall’altra parte c’erano professionisti di altrettanta rinomata professionalità.

Maria De Filippi, è successo anche stavolta: la conduttrice è davvero contenta

Come ogni grande professionista della tv, la De Filippi sa creare format di successo sia per il day time che per il prime time. Che si tratti Uomini e Donne o una trasmissione in prima serata, è sempre in grado di essere in linea con le aspettative del pubblico. Perfettamente in grado di dominare anche il sabato sera, momento della settimana più complesso dal punto di vista degli ascolti, Maria ha stravinto anche lo scorso sabato 1° ottobre.

Scontrandosi con la terza puntata dell’ Arena Suzuki di Amadeus su Rai Uno, è riuscita a conquistare con tutta la squadra di Tu sì que vales ben 4.073.000 spettatori con il 28.7% di share. La concorrenza, dove certo non mancavano artisti di gran calibro a cominciare dal conduttore, si è fermata invece a 3.114.000 spettatori con il 19.6%.

