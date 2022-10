GF Vip, Marco Bellavia e Pamela Prati: è accaduto proprio in queste ore

GF Vip, colpo di scena tra Marco Bellavia e Pamela Prati: avete visto che cosa è accaduto in queste ore?

Marco Bellavia ha abbandonato il gioco sabato scorso. Il concorrente più volte aveva manifestato il suo malessere. Parlando con Antonella Fiordelisi aveva raccontato dei suoi problemi mentali, spiegando di aver avuto attacchi di panico in metropolitana e di aver capito negli ultimi tempi di essere empatico.

Aveva lanciato una sorta di grido di aiuto. Era consapevole del fatto di non riuscire a superare da solo la situazione ma forse con il supporto degli altri coinquilini tutto sarebbe stato più facile. Non è stato così perchè il mental coach ha trovato un muro davanti a sè, ha subito indifferenza e poca umanità. L’ultimo suo confessionale, mandato in onda in puntata, mette in mostra quanto quella convivenza stava diventando sempre più un peso.

In queste due settimane abbiamo visto che Bellavia aveva stretto un legame speciale con Pamela Prati. Non aveva nascosto il suo interesse e anche la showgirl sembrava provare un coinvolgimento. Aveva poi deciso di mettersi da parte. Nella diretta precedente la sua uscita aveva detto di essere una persona poca equilibrata. Conoscendo il vissuto di Pamela voleva stare prima bene lui per poter far stare bene anche l’altra persona. Adesso Bellavia è tornato a casa e la concorrente lo ha pensato molto: avete visto cos’è successo in queste ore?

Marco Bellavia e Pamela Prati: cos’è successo in queste ore

Pamela Prati dopo l’uscita di Marco Bellavia si è mostrata parecchio scossa per quanto successo. In puntata ha detto che l’uomo si era avvicinata a lei perchè l’aveva scelta: “Adesso capisco quando ha detto ‘Tu Pam sei uguale a me’. Hai visto come ridevo quella sera? Non ridevo da tempo. Credo che le mancanze che ha Marco sono le stesse che ho io e si chiama amore”, aveva detto parlando con Alfonso.

Ha voluto chiedergli scusa e ha anche spiegato che quando uscirà dal reality vuole frequentarlo. Pamela ha confessato di essersi fatta condizionare, gli altri avevano visto che c’era qualcosa tra di loro. Ha provato gelosia perchè le altre le dicevano che le toccava, ha riferito in puntata. E’ stato un momento forte e bello che sicuramente Marco avrà nel cuore. In queste ore la concorrente ha pensato molto all’ex concorrente e ha pensato bene di fargli una dedica. Ha preparato una crostata e sopra ha fatto dei cuori e ha scritto il suo nome. Bellavia che ha visto il gesto di Pamela ha ripreso tutto nelle sue storie instagram.

Prima ha condiviso il suo confessionale mentre parlava di lui e subito dopo la foto con il dolce. A corredo ha lasciato delle bellissime parole: “Grazie mia unica anima gentile”.