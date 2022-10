Sara Manfuso prima di diventare famosa: che cosa faceva la concorrente

GF Vip, Sara Manfuso prima di diventare famosa: sapete che cosa faceva la concorrente?

Il Grande Fratello Vip è iniziato il 19 settembre su canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Il cast è stato svelato nelle prime due puntate, cosa che non era mai successa prima. Solitamente il conduttore rivela i nomi dei concorrenti attraverso il suo settimanale, pubblicando una copertina in cui sono fotografati tutti insieme.

Sono passati pochi giorni dall’inizio ma già è accaduto di tutto. In particolare l’attenzione si è concentrata su quanto successo a Marco Bellavia. I concorrenti in casa hanno mostrato indifferenza e poca umanità nei suoi confronti, spesso divenendo protagonisti di frasi spiacevoli. Per questo nella puntata di lunedì sono stati presi provvedimenti. Ginevra Lamborghini è stata squalificata mentre Giovanni Ciacci è uscito con il televoto flash.

Tra le concorrenti che si stanno facendo notare c’è Sara Manfuso, famosa come opinionista in diversi salotti televisivi. E’ molto schietta e nelle puntate scorse abbiamo visto che aveva spesso qualcosa da dire. Proprio Sara durante la diretta di lunedì ha confessato di star pensando di lasciare il gioco. Idea che sembra avere ancora in testa dato che più volte ne ha parlato. Tutti la conoscono per la sua presenza sullo schermo ma conoscete proprio tutto di lei? Sapete cosa faceva prima di diventare famosa in televisione?

Sara Manfuso, concorrente del GF Vip: sapete cosa faceva prima di diventare famosa in tv?

Nella casa del Grande Fratello Vip la tensione sembra essere sempre molto alta. Ogni giorno ne succede una e le discussioni sono dietro l’angolo. Dopo la puntata di lunedì ci sono stati diversi confronti. Antonella e Gegia non sembrano andare d’accordo. Qualche giorno fa la giovane concorrente ha accusato quest’ultima di aver detto più volte a Marco Bellavia di andare via perchè non stava bene.

Confronto che si è acceso anche in diretta. Tra le due sembrerebbe che non ci sia questa forte simpatia e nelle ultime ore, mentre erano a tavola, è nato un nuovo scontro. Litigi che spesso si creano perchè tutti i concorrenti hanno una personalità molto forte e schietta e soprattutto molto diversa. Si sta facendo notare per la sua loquacità Sara Manfuso, volto noto per essere l’opinionista in diversi salotti televisivi.

L’abbiamo vista in diversi programmi sia mediaset che rai, come a Storie italiane, Mattino Cinque, Diritto e Rovescio. Prima ancora però di iniziare la carriera in televisione sapete che cosa faceva? A quanto pare la concorrente ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando come modella, molti anni fa. Ha sempre avuto una passione per i temi politici e sociali e si è affermata successivamente come opinionista.