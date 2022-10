Bake Off Italia, la notizia che lascia senza parole i fan: riguarda il giudice

Il famoso giudice di Bake Off Italia quest’anno è stato protagonista di una notizia veramente pazzesca: ecco cosa gli è successo.

Ormai in onda da dieci edizioni, Bake Off Italia è un talent culinario di grande successo condotto da Benedetta Parodi su Real Time, e reso ancora più avvincente dalla presenza dei temutissimi giudici. Chiamati a valutare i dolci realizzati dai concorrenti, i loro commenti rappresentano il pizzico di ‘sale’ in più che rende le puntate esplosive.

Inizialmente tale ruolo era affidato solo ad Ernst Knam e Clelia D’Onofrio, poi col tempo sono subentrati anche Lamberto Martino, Damiano Carrara e Csaba Dalla Zorza. La giuria di questa edizione 2022 è invece composta da Knam, Carrara e Tommaso Foglia, new entry nel gruppo. La D’Onofrio avrà invece il compito di preparare le schede dei dolci.

Oltre alla soddisfazione di far parte di uno dei programmi gastronomici più seguiti si sempre, uno dei tre giudici quest’anno ha potuto festeggiare anche una grande vittoria. Ha vinto infatti il titolo di Pastry Chef 2022: il suo percorso professionale e il suo amore per l’arte della pasticceria non potevano che dare un tale risultato.

Bake Off Italia, giudice nominato Pastry Chef dell’anno: di chi si tratta

Protagonista di questo trionfo tra i traguardi più ambiti per un pasticciere è proprio Tommaso Foglia, integratosi al cast del programma di Benedetta Parodi solo di recente. Nato a Nola nel 1990, il talentuoso 32enne appartiene ad una famiglia titolare di un panificio ed è così che ha modo di avvicinarsi ad un primo gradino dell’arte culinaria.

Da ragazzo ha modo di imparare i primi segreti del mestiere da Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi, autentica istituzione della cucina napoletana. Resosi conto delle proprie potenzialità, Tommaso decide di specializzarsi nella pasticceria e inizia a collezionare diverse esperienze nei ristoranti più rinomati sia in Italia che all’estero.

Fidanzato con la collega Martina Brachetti, Foglia nel 2011 è diventato Pastry Chef per la Maison Iaccarino, a Massa Lubrense. Questo 2022 lo vede ottenere di nuovo questo splendido risultato, come mostrato da lui stesso in un post su Instagram di qualche mese fa.

