Belen Rodriguez e Stefano De Martino, splendida novità: la nuova vita insieme comincia così

Belen Rodriguez rivela qual è stato il primo passo della nuova vita accanto a Stefano De Martino con cui è tornata in coppia ormai da mesi.

Dopo parecchi allontanamenti e riavvicinamenti, Belen e Stefano De Martino sono di nuovo una coppia e stavolta sembrano decisi a mantenere salda la ritrovata unione. Dopo le paparazzate durante la prima parte dell’anno, i due sono finalmente usciti allo scoperto ed hanno iniziato a mostrarsi sui social insieme.

La showgirl argentina e l’ex ballerino hanno anche documentato le vacanze trascorse insieme in famiglia. Dopo le giornate in barca alle meravigliose Isole Pontine e il ritorno all’Isola di Albarella sul Mare Adriatico, si sono mostrati spesso in una favolosa villa a Napoli.

Come abbiamo potuto vedere da alcune storie condivise dai due su Instagram, l’abitazione è dotata di un immenso giardino e di una piscina enorme. Attorno, un grande patio ideale per trascorrere ore di relax all’aria aperta. Uno spazio che permette alla conduttrice de Le Iene anche di organizzare una sua palestra personale. Dettaglio non di poca importanza per loro, spesso assediati dai paparazzi, è la grande privacy che la villa, con discesa privata a mare, è in grado di assicurare.

La località esatta dove si erge questa meraviglia è Posillipo, da sempre uno dei luoghi più belli del capoluogo campano. La villa, come mostrano le immagini social della coppia, si trova nelle vicinanze di Villa Fattorusso e della Conca sul mare, location molto rinomate per ospitare eventi.

Intervistata dal settimanale Gente, la bella sudamericana ha parlato del ritorno di fiamma con il papà di Santiago e di altri dettagli riguardanti questo nuovo capitolo della vita di coppia.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la showgirl racconta la ritrovata felicità

In questi mesi, abbiamo più volte visto sui social che il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano coinvolge anche i familiari della coppia, indubbiamente felici che tra i due regni nuovamente l’armonia. Del resto, anche Cecilia, la sorella di ‘Belu’ aveva fatto capire chiaramente tempo fa che il capitolo con l’ex ballerino non fosse del tutto chiuso.

Ora, la primogenita della famiglia Rodriguez fa sapere al settimanale Gente che lei e Stefano hanno acquistato un terreno a Marechiaro dove costruiranno una casa con giardino. “Ci darà una mano anche mio padre Gustavo. Così nostro figlio Santiago potrà avere la sua casa sull’albero, come ogni bambino”, anticipa.

Poi, il tenero ricordo dei tempi dell’infanzia: “Ne avevo anche io una da piccola”. Quella di Santiago però “avrà pure il terrazzino”. L’amatissima coppia ha forse in programma un trasferimento definitivo al sud? Non esattamente, spiega: “Trasferirci lì? Non proprio, all’inizio faremo avanti e indietro”.

Che dire, Stefano e Belen non avrebbero potuto ricominciare meglio di così!