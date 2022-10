Qual è il titolo di studio di Francesca Chillemi? In pochissimi lo sanno

Oggi Francesca Chillemi è un’attrice famosissima, ma sapete qual è il suo titolo di studio? In pochissimi immaginano questo retroscena.

Non sappiamo ancora quanto manca per i nuovi episodi di Che Dio ci aiuti – dove, a quanto pare, Azzurra avrà un ruolo principale dopo l’aiuto di suor Angela – nel frattempo, però, ci godiamo tutta la bellezza e la bravura di Francesca Chillemi in Viola come il mare.

È proprio Viola come il mare la nuova fiction che Mediaset ha scelto di regalare ai suoi telespettatori il Venerdì sera. Concentrata sulle avventure di Viola, una giovanissima giornalista ritornata a Palermo per avere notizie di suo padre di cui sa poco e nulla, la mini serie tv ha come protagonista indiscussa non solo Francesca Chillemi, ma anche Can Yaman – che si riconferma uno dei volti stranieri più amati dal pubblico italiano – e tantissimi altri straordinari attori.

L’esordio di Francesca Chillemi in tv è avvenuto nel lontano del 2003. È poco meno di 20 anni fa, infatti, che la splendida siciliana si faceva conoscere dal pubblico nostrano sul palco di Salsomaggiore Termine. E – alla sola età di 18 anni – si aggiudicava la fascia di Miss Italia. Se lei non è cambiata da allora – e questo vecchio ce lo conferma – la sua vita ha preso tutt’altra piega, ma siete curiosi di sapere quale sia il suo titolo di studio? Forse non tutti lo sanno!

Francesca Chillemi, sapete qual è il titolo di studio? Retroscena incredibile

È da quando si è fatta conoscere al famoso concorso di bellezza, riuscendosi ad aggiudicare il titolo di Miss Italia, che Francesca Chillemi ha iniziato a cavalcare l’onda del successo. Dapprima come conduttrice ed, in seguito, come attrice, la splendida siciliana ha ottenuto immediatamente un grande riscontro dal pubblico nostrano, diventando ad oggi uno dei volti più apprezzati. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio? Forse non tutti lo sanno, ma il percorso scolastico della Chillemi non è stato affatto ‘normale’.

Nel corso di una sua intervista di qualche anno fa a Skuola.net, Francesca Chillemi ha fatto chiaramente intendere di non avere una certa predilezione per la scuola. “Certe ore le ricordo con terrore”, ha detto. Nonostante questo, però, sembrerebbe che la splendida attrice sia riuscita ugualmente a portare a termine il suo percorso di studi classici, riuscendosi a diplomare una volta vinta la fascia di Miss Italia.

A quanto pare, quindi, Francesca Chillemi ha conseguito proprio il diploma presso un liceo classico della città, decidendo di non proseguire i suoi studi all’università. Avreste mai immaginato un retroscena del genere?

Cosa accadrà stasera a Viola come il mare?

Come raccontato in un nostro articolo, la seconda puntata di Viola come il mare sarà totalmente imperdibile. Non solo il pubblico di Canale 5 continuerà ad assistere al feeling tra Viola e Francesco, ma verrà a scoprire di una bruttissima notizia che riguarda proprio la giovane giornalista.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?