“Sono rimasto orfano molto presto”: terribile dramma del famoso personaggio

Così come quella di Pamela Prati, anche l’infanzia di un altro famoso personaggio tv non è stata affatto facile. Nel corso di una sua recentissima intervista in tv, infatti, l’amato volto ha fatto sapere del terribile dramma vissuto quando era solo un bambino. “Sono rimasto orfano molto presto”, ha spiegato.

Chiamata nella famosa trasmissione della Rai per fare il suo ‘podio della vita’, l’amato personaggio tv ha raccontato al padrone di casa del programma quali sono state le persone più importanti della sua vita. E così, oltre a citare Fabrizio Frizzi per essergli stato accanto in un momento della sua vita, il famoso personaggio ha spiegato a tutti quanto sia stato fondamentale il suo gatto Harry, che purtroppo oggi non c’è più.

Se Paris Hilton ha proposto una cifra da urlo per chi riesce a ritrovare il suo cagnolino disperso a dimostrazione di quanto gli fosse legata, anche il famoso personaggio non ha potuto fare a meno di spiegare l’immenso affetto nutrito per il suo animale domestico.

Il famoso personaggio racconta il terribile dramma vissuto: cosa gli è successo

Nel raccontare quali sono state le persone più importanti della sua vita, il famoso personaggio non ha potuto fare a meno di raccontare il suo terribile dramma. Si tratta di una rivelazione che fa venire veramente la pelle d’oca e che fa chiaramente comprendere quanta sofferenza l’amato volto tv ha dovuto sopportare quando era solo un bambino.

“Ho perso entrambi i genitori molto presto, sono figlio unico e ho dovuto fare una scelta: o cercavo famiglia o diventavo la famiglia di me stesso”, ha raccontato Paolo Fox a Marco Liorni ad Italia Sì!, specificando di aver scelto l’opzione B. Col suo gatto Harry, infatti, l’amato astrologo della tv aveva uno splendido rapporto. “Lui era un riferimento per me, selezionava la gente quando entrava. Quando qualcuno non gli piaceva si girava e io capivo che quella persona non era adeguata”, ha spiegato al padrone di casa.

Paolo Fox ha ammesso di non essere solito parlare di sé, ma voi conoscevate questo dramma vissuto da bambino?