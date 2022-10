Arisa irriconoscibile si mostra così e spiega ai fan perché l’ha fatto

Molto attiva sui social, Arisa si è spesso mostrata in mille modi e momenti diversi: stavolta ha stupito davvero tutti, irriconoscibile!

Oltre alle sue canzoni, a decretare il successo di Arisa è sicuramente la sua personalità per nulla banale. Da quando è diventata una star della musica, si è sempre distinta anche per i suoi modi di fare. Simpatia, estro e idee interessanti sono la cifra della sua capacità di conquistare il pubblico.

Questa nuova stagione televisiva la vede di nuovo tra gli insegnanti di Amici, programma decisamente idoneo a mettere in risalto sia le sue doti di artista che il suo carattere ‘peperino’. Fin dai suoi esordi, a fine anni Duemila, la mitica Rosalba Pippa ha cambiato look decine di volte, scegliendo i colori e i tagli di capelli più disparati.

Un’abitudine che ha rilevato perfino una sua celebre collega, ospite di recente in uno degli speciali del talent che vanno in onda ogni domenica pomeriggio alle 14. “Vuoi stare così almeno sei mesi? Ti pregherei di restare così per un po’”, le ha detto a sorpresa la cantante. Sui social, però, le sue frequenti trasformazioni non sono l’unico dettaglio che Arisa è solita condividere con i fan. In questi giorni ha rivelato anche un ‘segreto’ che soddisferà la curiosità di tantissimi.

Arisa lascia tutti a bocca aperta: trasformazione pazzesca, la cantante è irriconoscibile!

Dopo aver rinnovato ancora una volta il suo hair look con un taglio cortissimo di color biondo platino, Arisa si è immortalata durante e dopo un altro dei trattamenti di bellezza che si concede di solito per mantenersi sempre in splendida forma. Stavolta ha voluto prendersi cura della pelle del viso: avete notato com’è sempre luminosa e liscia la sua?

Certamente ci avrete fatto caso, ma qual è il suo ‘segreto’? Lei stessa ha mostrato, attraverso delle Ig stories, come fa ad ottenere risultati così impeccabili. Il tema, si sa, interessa parecchio soprattutto le donne, sempre alla ricerca del metodo giusto per combattere i segni dell’invecchiamento. Lo sa bene anche la stupenda Belen Rodriguez, che ha condiviso di recente con le fan la sua beauty routine mattutina per il viso.

Come dicevamo, le storie della cantante lucana hanno mostrato una soluzione ottimale per garantire alla propria pelle la massima cura. Arisa si è recata all’Acacia Medical Center: qui l’abbiamo vista avvicinare il viso ad una maschera bianca con dei fori rossi luminosi che sembrano occhi, naso e bocca.

Si tratta della fototerapia, che serve a combattere, attraverso la luce naturale o artificiale, le varie imperfezioni del viso causate da acne, invecchiamento e perfino cicatrici. La pelle risulta incredibilmente pulita ed arricchita di elastina e collagene. Ce ne sono di vari colori, a seconda del risultato che si vuole ottenere. Quella scelta da Arisa, ad esempio, aiuta la produzione di collagene.

Risultato eccellente, complimenti alla prof!