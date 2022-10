Sabrina Ferilli, dimentichiamola col vecchio taglio: ecco come si è mostrata adesso

Nuovo stile per l’autunno di Sabrina Ferilli, presenza fissa nella stagione in corso di Tu sì que vales: avete visto il suo nuovo taglio?

Da sempre icona indiscussa di bellezza, Sabrina Ferilli ci sta deliziando con la sua simpatia e il suo carisma nelle nuove puntate di Tu sì que vales, iniziate da metà settembre. A capo della giuria popolare del programma, l’attrice romana è ormai un ingrediente irrinunciabile per il successo che da anni accompagna il format.

Ogni sabato sera ci regala momenti imperdibili di ironia e spensieratezza come ad esempio i divertentissimi siparietti di cui è protagonista con Giovannino, il ‘disturbatore’ che ha scelto proprio lei come ‘vittima’ prediletta.

L’affezionatissimo pubblico della Ferilli può comunque gioire anche per un nuovo progetto in vista che la vede prossimamente impegnata sul set di una fiction inedita, i cui dettagli al momento ancora non sono noti. Ciò che sappiamo finora è che si tratterà di una serie di tre puntate diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo e che le riprese partiranno a gennaio dell’anno prossimo. Non è la prima volta che la famosa coppia di registi sceglie di lavorare con la splendida interprete romana. L’anno scorso, la fiction Svegliati, amore mio registrò un successo straordinario.

Al di là dei nuovi impegni di lavoro che l’attendono, Sabrina ha voluto inaugurare questa nuova stagione con una trasformazione anche nel look. Il risultato è da restare a bocca aperta!

Nuovo taglio di capelli per Sabrina Ferilli: guardate cosa ha fatto!

Negli ultimi anni di carriera, non abbiamo mai visto grandi stravolgimenti dell’hai-style della famosa attrice. Anche sul palco del Teatro Ariston, dove ha condotto insieme ad Amadeus la serata finale del Festival di Sanremo di quest’anno, è apparsa col suo taglio lungo scalato che la accompagna da tempo. In quell’occasione, aveva solo aggiunto dei riflessi caramello che le davano più luminosità, ma nessun cambiamento troppo vistoso.

Stavolta, invece, ha deciso di stupire tutti e sui social si è mostrata come non l’avevamo mai vista. In un selfie pubblicato di recente sul suo seguitissimo profilo Instagram, la 58enne appare col suo nuovo taglio: ha scelto un long bob voluminoso accorciando la lunghezza fino alle spalle. Le punte sono ondulate creando un effetto più sbarazzino che le addolcisce il viso e la rende ancora più affascinante. Inutile dire che la foto ha riscosso un successo enorme ed è stata immediatamente inondata da una pioggia di like. D’altronde, la chioma folta e luminosa è sempre stata uno dei suoi punti di forza, vero?

Che ve ne pare? Non trovate anche voi che questo look ringiovanisca la nostra stupenda Sabrina Ferilli in modo particolare?