Belen Rodriguez ha un sogno ma non l’ha ancora comunicato al diretto interessato: di che cosa si tratta.

Belen Rodriguez è stata ospite in una puntata di Verissimo e ha parlato di lei, dagli esordi ad oggi. L’attenzione si è concentrata anche sulla sua storia d’amore con Stefano De Martino. La showgirl ha svelato he nonostante più volte si siano separati ancora oggi sono marito e moglie.

Il motivo è collegato al fatto che quando la prima volta chiesero il divorzio poco dopo tornarono insieme. Cosa che è accaduta una seconda volta. Il giudice però decise allora di aspettare. E’ passato del tempo e le carte ufficiali del divorzio sono scadute. Non c’è stata nessuna ufficializzazione, quindi il matrimonio con Stefano è ancora in corso. Belen ha raccontato che all’inizio, quando hanno cominciato a rifrequentarsi hanno fatto tutto con cautela. Non si sono visti a casa sua ma in posti diversi.

Ad un certo punto però sono stati beccati dai paparazzi. Hanno deciso di comunicarlo al piccolo Santiago. Come ha svelato la conduttrice, il primogenito è molto felice che i suoi genitori siano tornati insieme. Di recente, invece, si è raccontata in un’intervista al settimanale Gente. Nel corso della chiacchierata ha anche svelato un sogno che ha e che ancora deve comunicare al diretto interessato: vediamo di che cosa si tratta.

Belen Rodriguez ha un sogno che vorrebbe realizzare: di che cosa si tratta

Da tempo si parlava di un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Erano stati paparazzati più volte insieme in atteggiamenti intimi. Soltanto qualche mese dopo è arrivata la conferma ufficiale. Dopo aver fatto scadere per ben due volte i documenti in cui veniva richiesto il divorzio, oggi sono marito e moglie.

Di recente in un’intervista al settimanale Gente si è raccontata, dopo averlo fatto a Verissimo. Ha spiegato di essere una donna potente che ottiene ciò che vuole. Questo perchè si impegna sempre al massimo e ha consapevolezza dei suoi limiti: “Non mi si addicono ruoli istituzionali. Funziono in trasmissioni in cui si può portare un po’ di leggerezza ai telespettatori, riesco a trasmettere positività”. La showgirl ha anche svelato di avere un sogno che vorrebbe realizzare. Non l’ha però ancora comunicato al diretto interessato.

A quanto pare vorrebbe avere una piccola parte in un film di Pedro Almodovar. Nutre una profonda stima per questo regista e ha visto tutti i suoi lavori in originale, in spagnolo. Fino ad oggi, dice, non ha mai avuto occasione di incontrarlo o il coraggio di scrivergli ma sa che prima o poi succederà: “Più maturo nel mio lavoro più mi sento forte per poterlo avere davanti e svelargli il mio sogno”.