Chiara Ferragni indossa i pantaloni pitonati: modello parecchio particolare

Tra le sue storie Instagram più recenti, Chiara Ferragni mostra i suoi pantaloni pitonati dal colore in perfetta sintonia con l’autunno.

Dopo la conclusione della Settimana della Moda di Parigi, Chiara Ferragni è da poco tornata a casa, dopo essere stata impegnata alle sfilate della capitale francese e precedentemente a Milano e New York. Un mese intensissimo, durante il quale ha sfoggiato i capi più trendy delle nuove collezioni Primavera/Estate 2023 firmate dagli stilisti più prestigiosi.

Un periodo che ha tenuto l’influencer lontano da casa e dalla sua famiglia, dalla quale non vedeva l’ora di tornare nonostante la passione che la lega al suo lavoro. Prima, però, si è concessa un piccolo strappo alla regola cedendo ad un piccolo peccato di gola che, a onor del vero, può permettersi tranquillamente, vista la sua splendida linea.

Ora che si sta godendo il meritato riposo con suo marito Fedez e i piccoli Leone e Vittoria, Chiara non rinuncia comunque allo stile super trendy con cui siamo abituati a vederla. Durante lo scorso weekend, ad esempio, ha mostrato a tutti il look scelto per questa seconda domenica d’ottobre. Uno dei capi in particolare richiama moltissimo l’atmosfera autunnale, l’avete visto?

Chiara Ferragni con i pantaloni pitonati: difficile vederne un paio di quel colore

Attraverso alcune Ig stories, l’imprenditrice italiana più famosa del web si è immortalata in alcuni selfie in cui la vediamo indossare un paio di pantaloni pitonati rossi. Un colore meno frequente per questo tipo di tessuto, ma che si intona perfettamente all’autunno.

Moda nata negli anni Settanta, quella degli snake pants è tornata prepotentemente sulla scena nel 2019, soprattutto nella sua versione a zampa. Un capo indubbiamente appariscente, ma che può essere facilmente ‘mitigato’ abbinandolo ad una t-shirt semplice o ad una camicia. Nessun problema neanche per le scarpe, che possono essere indistintamente col tacco vertiginoso o delle sneakers.

Chiara Ferragni ha optato per un top nero ed una felpa grigio chiaro: il risultato è senza dubbio quello più adatto ad una domenica in famiglia, ma non per questo meno glamour!

Visto?