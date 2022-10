“Il nome di mio figlio è anche un omaggio a Maria De Filippi”: la protagonista del programma svela tutto

“Il nome di mio figlio è un omaggio a Maria De Filippi: la protagonista del programma parlando ai follower ha svelato tutto.

La protagonista del programma è diventata mamma per la prima volta lo scorso 30 agosto. In questi mesi l’abbiamo vista all’interno di Amici dove da anni lavora come professionista. Prima ancora è stata una allieva della scuola. L’arrivo del piccolo Romeo Maria ha cambiato la sua vita, come succede per tutti.

In questo momento si sta dedicando al primogenito ma sogna presto di tornare a ballare. E’ consapevole del fatto che il ballerino ha vita breve. Dice che bisogna capire e accettare quando è il momento di abbandonare il palco. E a tal proposito, facendo riferimento alla sua carriera, ha spiegato parlando ai follower di aver maturato un altro sogno anche se non ha rivelato altro al riguardo. Sempre parlando con coloro che la seguono ha anche svelato il motivo della scelta di chiamare il bambino Romeo Maria.

Rispondendo alla domanda ha fatto sapere di averlo scelto anche per omaggiare Maria De Filippi.

“Il nome di mio figlio è un omaggio a Maria De Filippi”: la ballerina di Amici racconta tutto

Il 30 agosto 2022 è diventata mamma per la prima volta. Ha scelto di chiamare il piccolo Romeo Maria. Adesso si sta dedicando al bambino ma sogna presto di poter tornare sul palco a ballare, nonostante sia consapevole del fatto che la vita di un ballerino sia breve, spiega.

Giulia Pauselli ha annunciato la nascita del piccolo il 30 agosto. Lei e Marcello Sacchetta, suo compagno da molti anni, sono diventati genitori per la prima volta e non hanno potuto nascondere la gioia. La ballerina parlando con i suoi follower ha spiegato il motivo che li ha spinti a scegliere questo nome. A quanto pare rappresenta l’amore, come spiega: “La storia di Romeo e Giulietta è la storia d’amore più conosciuta al mondo, per coronare anche la relazione tra me e Marcello”, ha detto.

Ha poi spiegato il perchè dell’aggiunta di Maria al primo nome. Giulia ha raccontato che a loro piaceva l’idea che dietro ad un nome maschile ci fosse uno femminile, come se la sensibilità della donna potesse abbracciare in qualche modo il nome del maschietto: “Anche se non siamo praticanti è il nome della Vergine Maria che spesso viene accostata ai bambini”. Ma non è finita qui, perchè la ballerina ha anche spiegato di aver scelto questo nome per omaggiare Maria De Filippi. Ha svelato che la conduttrice è molto importante per loro, gli ha cambiato la vita. Questo è anche un modo per dimostrarle la gratitudine che provano nei suoi confronti: “Maria ha veramente tanti significati, è un modo per dimostrare la nostra gratitudine nei suoi confronti”.