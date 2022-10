Amadeus può festeggiare: il Festival di Sanremo stavolta non c’entra

Amadeus può festeggiare ancora: il Festival di Sanremo stavolta non c’entra con la notizia appena arrivata.

Amadeus in questi mesi è impegnatissimo con la preparazione del Festival Di Sanremo 2023. Per il quarto anno consecutivo sarà lui al timone della kermesse. La notizia è stata confermata mesi fa dallo stesso conduttore dopo che erano iniziate a circolare delle voci su un suo probabile addio all’evento.

A quanto pare ha deciso di prendere nuovamente il timone e lo vedremo ancora una volta sul palco dell’Ariston. In queste settimane ha annunciato diverse novità. Ha fatto sapere della presenza di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale sarà all’Ariston insieme al conduttore e aprirà la prima serata. Non è finita qui, perchè sarà lei a chiudere la kermesse, nell’ultima serata.

Un’altra novità già annunciata, è la presenza di Gianni Morandi. Il cantante che proprio quest’anno è stato un partecipante nella gara dei big, sarà al fianco di Amadeus. In queste settimane le voci sui probabili concorrenti sono molte e circolano con una certa forza. Naturalmente fino a quando non sarà lo stesso presentatore ad annunciare i nomi non possiamo avere nessuna certezza. Per Amadeus però c’è un’altra grande novità da festeggiare e questa volta non riguarda il Festival Di Sanremo: di cosa si tratta.

Il Festival di Sanremo 2023 sarà condotto per il quarto anno consecutivo da Amadeus. Il conduttore ha accettato di portarlo ancora una volta avanti. In questi mesi è impegnato con la realizzazione della nuova edizione. Tra le varie notizie circolate c'è una che ha lasciato tutti senza parole.

Sembrerebbe che il conduttore voglia sul palco, in qualità di ospite, Britney Spears. Naturalmente si tratta soltanto di un’indiscrezione. Se così fosse, questo sarebbe un vero e proprio colpaccio. Scopriremo i nomi dei concorrenti in gara fra qualche settimana. Solitamente a dicembre il conduttore annuncia i nomi degli artisti e li annuncia anche ai diretti interessati. Infatti è in questa occasione che scoprono che il loro brano è stato scelto per gareggiare. Nelle ultime ore, mentre il conduttore è alle prese con la preparazione del Sanremo 2023, e con gli altri programmi che conduce, è arrivata una bellissima notizia. Anche quest’anno ci sarà L’anno che verrà, l’evento che si tiene l’ultimo giorno dell’anno per festeggiare il nuovo inizio.

Ebbene, sarà ancora una volta Amadeus a condurlo. Per lui questa è l’ottava volta consecutiva. Il Capodanno di Rai 1 vedrà il conduttore in televisione, per la gioia del suo pubblico. Il presentatore per l’ottava volta è sempre Amadeus ma per la nuova edizione cambia la location. Non sarà Terni ad ospitare l’evento ma la città scelta è Perugia. Questa è una bella notizia per il conduttore che appena dopo qualche settimana da L’Anno che verrà sarà impegnato nella conduzione del Festival di Sanremo 2023.