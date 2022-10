Stefano De Martino rivela cosa succede con Belen: “Abbiamo gusti differenti”

Solo adesso Stefano De Martino ha rivelato cosa succede con Belen Rodriguez: “Abbiamo dei gusti differenti”, nessuno l’avrebbe detto.

È ufficiale: Stefano e Belen sono ritornati a far sognare i loro sostenitori! Dopo essersi separati ben due volte, ma mai divorziati, la coppia è ritornata ad essere marito e moglie proprio nei mesi scorsi.

Era da diverso tempo che rincorrevano voci sul loro ritorno di fiamma, eppure loro hanno scelto di ufficializzarlo soltanto qualche mese dopo. Da quel momento, Stefano e Belen continuano a far appassionare i loro ammiratori. Certo, sono poco attivi sui social e raramente si dilettano a condividere momenti di coppia su Instagram, ma le parole che si riservano l’uno per l’altro sono davvero speciali.

Se recentemente Belen Rodriguez è intervenuta a Verissimo, parlando di Stefano, anche l’ex ballerino di Amici non ha potuto fare a meno di parlare della sua attuale moglie a Vanity Fair. Vi siete mai chiesti cosa succede tra lui e lei a casa?

Cosa succede tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Dal punto di vista professionale, Stefano De Martino continua a cavalcare la cresta dell’onda. Attualmente al timone di Stasera tutto è possibile per il terzo anno consecutivo, l’amato conduttore è pronto a ritornare in tv con un programma tutto suo. Anche dal punto di vista ‘sentimentale’, però, Stefano può dire di essere nuovamente felice. Ritornato insieme a Belen Rodriguez, il conduttore continua a godersi la vita matrimoniale, che – seppure intensa e piena di impegni lavorativi – procede a gonfie vele.

È proprio sulla sua vita da marito che Stefano, nel corso di una sua recentissima intervista a Vanity Fair, ha ampiamente spiegato cosa succede tra lui e Belen quando è a casa. Entrambi hanno una vita lavorativa molto impegnativa, ma quando possono non perdono occasione di potersi ritagliare qualche momento per sé.

Forse non tutti lo immaginano, ma la vita quotidiana di Stefano e Belen è molto simile a tanta gente comune. Quando i due, infatti, si ritrovano a casa adorano passare del tempo insieme vedendo serie tv. Sapete, però, cosa ha svelato in merito il bel De Martino? Parole davvero inaspettate, ve lo assicuriamo! “Abbiamo gusti differenti”, ha spiegato, facendo riferimento come le serie tv che piacciono a Stefano magari non piacciono a Belen e viceversa. Insomma, tutto nella norma!

“Io la sera vado in coma istantaneo appena mi sdraio. Lei ha più facilità a gestire il telecomando. Io, essendo molto in giro per lavoro tra Milano e Napoli, quando sono solo guardo le mie serie e la risolvo così”, ha detto ancora, spiegando la sua vita di coppia.

Nonostante queste piccole ‘differenze’, tra Stefano e Belen procede tutto alla grande. E noi, così come tutti i sostenitori, non possiamo non essere felici per loro.