Matrimonio a prima vista 9, chi sono e cosa fanno nella vita Alex e Michela

Matrimonio a prima vista parte con la nona edizione: chi sono e che cosa fanno nella vita Alex e Michela.

Parte il 26 ottobre la nona edizione di Matrimonio a prima vista. Da quando il format ha avuto inizio ha sempre riscontrato buoni ascolti e negli ultimi anni c’è stato un incremento maggiore. Il pubblico si lascia trasportare da quello che succede tra le coppie. A scegliere i protagonisti sono tre esperti, in questo caso parliamo di Mario Abis, Andrea Favaretto e Nada Loffredi.

Dopo la scelta avviene la formazione delle coppie. Queste si incontrano per la prima volta prima del sì e in seguito trascorrono qualche giorno in viaggio di nozze. Il momento più difficile è la convivenza. Questa porta a galla tante differenze di carattere che spesso aprono lo scontro. Ma è capitato anche per alcuni che sia stata la spinta che ha fatto accendere l’interesse.

Nella scelta finale scopriamo invece cosa hanno deciso di fare, se restare insieme o divorziare e lasciare agli esperti l’anello. Soltanto nell’ultima puntata che si intitola ‘e poi’ veniamo a conoscenza di cosa è successo nei mesi successivi al programma. Nella nona edizione vedremo tre coppie: scopriamo chi sono e cosa fanno nella vita Alex e Michela.

Matrimonio a prima vista 9: chi sono Michela e Alex e che lavoro fanno

Matrimonio a prima vista vede nuovamente al centro dell’attenzione tre coppie. Gli esperti dopo aver parlato con loro e averli intervistati, hanno scelto i protagonisti e sulla base di tratti comuni e altre conoscenze hanno formato le coppie. Tra queste ci sono Alex e Michela: scopriamo chi sono e che cosa fanno nella vita.

Michela ha 34 anni ed è di Roma. Nella vita lavora come come ostetrica. Ha deciso però di non fermare gli studi e di prendere una seconda laurea. Vuole diventare strumentista in sala operatoria. E’ molto legata a sua mamma e anche ai suoi nonni. E’ una donna forte ma allo stesso tempo molto sensibile. Ha tante passioni e tra queste c’è quella dei balli latino americani. Le piace viaggiare.

Il suo sposo è Alex, anche lui è di Roma e ha la stessa età di Michela. Nella vita fa il corriere, ma prima ancora aveva in gestione un’attività che ha poi lasciato e adesso fa consegne su Roma per un’azienda privata. Ha una sorella più piccola con la quale ha un bel rapporto. Anche con i suoi genitori ha un forte legame, sua mamma e suo papà sono separati. Anche lui come la sua sposa ha un carattere molto forte e questo tratto comune potrebbe portare a forti scontri.

Ma non vi anticipiamo nulla, lo scoprirete seguendo la nuova edizione di Matrimonio a prima vista.