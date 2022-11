“Abbiamo deciso di chiudere”: ha annunciato sui social la fine del suo matrimonio dopo 27 anni insieme.

Non tutte le storie durano per sempre. La vita è imprevedibile e spesso accade qualcosa che ti tocca nel modo più inaspettato possibile. E’ proprio quello che è successo con Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo 17 anni insieme e tre figli hanno annunciato mesi fa la separazione cogliendo di sorpresa tutti coloro che da sempre li seguivano.

Dopo l’annuncio il gossip è impazzito e intorno alla ex coppia si sono insinuate voci e indiscrezioni che hanno portato l’ex capitano della Roma a parlare rilasciando una forte intervista. Intervista che ha poi avuto un certo seguito con l’uscita di altre scottanti notizie. Spesso però a queste si è intromessa anche la conduttrice che ha più volte smentito tramite avvocati.

In questi mesi abbiamo saputo della separazione di molte coppie note. In queste ultime ore un amatissimo ex gieffino ha fatto sapere della rottura con la sua ormai ex moglie. La coppia si è lasciata dopo 27 anni insieme.

“Abbiamo deciso di chiudere”: annuncia la fine del matrimonio dopo 27 anni insieme

L’amore è quella cosa che se ce l’hai è meglio tenerla stretta. Gli imprevisti della vita sono tanti e possono anche portare a inclinare quel sentimento fino a spezzarlo. Nelle ultime ore un amatissimo ex gieffino ha annunciato tramite il suo profilo instagram di essersi separato dalla sua ormai ex moglie.

Con un post sui social in cui ha pubblicato una bellissima foto insieme ha condiviso la notizia: “Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito. In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio”, ha scritto Salvo Veneziano. A quanto pare, come scrive, hanno deciso di chiudere di comune accordo, dopo ben 27 anni. Un amore lungo e un matrimonio che li ha uniti per tanti anni fino a poche ore fa quando ha annunciato la chiusura.

L’ex gieffino scrive che le cose belle non durano per sempre e se durano succede solo nelle favole. Nel post appaiono insieme, lui e la sua ex moglie Giusy, con dietro un paesaggio luminoso. Una foto scattata sui Navigli che risale ad un momento passato.

Abbiamo conosciuto Salvo tantissimi anni fa, quando partecipò alla primissima edizione del Grande Fratello. Da quel momento è diventato noto al pubblico. I telespettatori l’hanno iniziato a seguire e si sono affezionati a lui e alla sua storia. Nel 2020 abbiamo visto il suo ritorno in casa, questa volta nella versione ‘vip’. Proprio l’ex concorrente ha fatto sapere della fine del suo matrimonio sui social, scrivendo che dopo 27 anni il suo matrimonio è finito: “Le cose belle non durano per sempre ma solo nelle favole“.