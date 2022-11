Torna alla vita di sempre dopo l’incredibile successo in tv: la confessione spiazza tutti

Dopo l’ultima esperienza in tv che le ha garantito un incredibile successo, ha scelto di ritornare alla vita di sempre: la confessione gela.

La vita, si sa benissimo, è fatta di scelte. E quando è arrivato il momento di prendere una strada anziché un’altra, non bisogna affatto indugiare ed iniziare a pensare solo a quello che fa bene a se stesso. È questo quello che, molto probabilmente, è successo ad un amato volto tv dopo la sua ultima esperienza in tv.

La sua ultima esperienza in tv le ha garantito un successo davvero impressionante, ma nonostante questo l’amato volto ha recentemente raccontato di essere pronta a chiudere nuovamente con il piccolo schermo e a ritornare a svolgere la vita di sempre. Il suo discorso, da come si può chiaramente comprendere, non fa assolutamente una piega. Anche perché, diciamoci la verità, non è assolutamente la prima volta che sentiamo qualcosa del genere. Anche Walter Nudo, ad esempio, ha scelto di chiudere la sua carriera in tv e di dedicarsi a tutt’altro, no? Quello che, però, stupisce maggiormente è che la conduttrice ha scelto di allontanarsi dal piccolo schermo dopo esservi ritornata dopo diversi anni ed aver impressionato tutti con la sua schiettezza e sincerità.

Ha deciso di ritornare alla vita di sempre nonostante il successo in tv: clamoroso!

È stata una vera e propria confessione clamorosa, quella a cui si è lasciata andare l’amato volto tv sulle pagine del settimanale ‘Chi’. Raccontandosi al giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, la conduttrice e showgirl non solo non ha potuto fare a meno di raccontare com’è andata la sua ultima esperienza in tv, che le ha sancito un successo impressionante, ma ha anche confessato di essere pronta a ritornare alla sua vita di sempre. “Non faccio la mantenuta”, ha spiegato al giornale.

Curiosi di sapere di chi parliamo? La risposta è semplicissima: Cristina Quaranta! Recentemente ex concorrente della sesta edizione del GF VIP, l’ex volto di Non è la rai ha raccontato di essere pronta a ritornare a svolgere il suo mestiere da cameriera. “Ho preso sei mesi di aspettativa, poi tornerà al mio pubblico, a servire i tavoli di un ristorante”, ha detto, lasciando tutti di stucco.

Perché ha lasciato il mondo della tv?

La carriera di Cristina Quaranta all’interno del mondo della tv è stata impressionante. Dopo essersi fatta conoscere da tutti nel programma di Gianni Boncompagni, la giovanissima romana ha preso parte a diverse trasmissioni televisive di un certo calibro, diventando uno dei volti più amati degli anni ’90. Tutto ad un tratto, però, Cristina ha scelto di abbandonare i riflettori per fare tutt’altro: perché l’ha fatto? A spiegarlo, è stata la diretta interessata alle telecamere del GF Vip.

Dopo essersi sposata ed essere diventata mamma, Cristina ha iniziato a sentire la necessità di dedicarsi interamente alla sua famiglia. Quando, poi, si è separata dal suo ex marito, si è immediatamente rimboccata le maniche ed ha iniziato nuovamente a lavorare lontano dalla tv.

Vi è piaciuto il percorso di Cristina Quaranta al GF VIP?