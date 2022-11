Amici 22, il padre di Angelina è noto a tutti: sapete chi è sua madre? Anche lei è famosa

Angelina è tra le nuove allieve della scuola di Amici 22, ma sapete chi è sua madre? Anche lei è molto famosa: non l’immaginereste mai!

Oltre a Uomini e donne, che continua a regalarci colpi di scena incredibili nel corso delle puntate, anche Amici è tra i programmi tv più seguiti in assoluto. Giunto alla sua ventiduesima edizione, il talent di Maria De Filippi permette a diversi giovani ragazzi di inseguire il proprio sogno nel campo della musica e della danza, diventando dei veri e proprio numeri uno della loro disciplina.

In attesa di sapere quali saranno i ragazzi che andranno alla fase finale, i ragazzi della scuola di Amici continuano a svolgere i loro compiti e sfide, non perdendo occasione di dimostrare il loro valore. Tra quelle ‘programmate’ ed, invece, quelle immediate, ciascun ragazzo si mette sempre la prova. E il più delle volte ne esce vincitore.

Quello che, però, è accaduto nel corso dell’ultimo pomeridiano di Amici ha spiazzato un po’ tutti. Classificatosi all’ultimo posto dopo un gara, il giovane Ascanio è stato messo in sfida contro Angelina, giovane cantante di Maratea, ed ha dovuto lasciare la scuola per sempre. A proposito di quest’ultimo talento, sapete chi è sua madre? Il suo compianto papà è stato un grande della musica italiana ed è noto a tutti, ma chi è la sua mamma?

Chi è la madre di Angelina Mango, giovane talento di Amici 22?

Dapprima con una cover ed, in seguito, con un suo inedito, Angelina Mango ha completamente lasciato di stucco Carlo Di Francesco, giudice della sua sfida contro Ascanio, ed Arisa, che l’ha fortemente voluta nella sua squadra. Appena ventiduenne, la giovane di Maratea ha dimostrato sin da subito di avere una forte passione per la musica. E di avere le idee abbastanza chiare sul suo futuro. Come andrà a finire il suo percorso nella scuola più famosa d’Italia non lo sappiamo, ma siamo certi che arriverà molto ma molto lontano. Vi assicuriamo: il suo talento è impressionante!

In attesa di scoprire cosa ne sarà di lei, siete curiosi di sapere qualche cosa in più? Dal cognome che ha, si capisce chiaramente che Angelina è figlia del famoso Mango, amatissimo cantautore italiano scomparso nel 2014, ma chi è sua madre? Il suo papà, come dicevamo, è noto a tutti gli amanti della buona musica, ma la sua mamma?

Forse non tutti lo immaginano, ma Angelina è cresciuta a ‘pane e musica’. Oltre al suo papà, infatti, anche sua mamma è una cantante. Lei si chiama Laura Valente e, tra i suoi più grandi successi della sua carriera, vi è anche la partecipazione alla band Matia Bazar ai tempi dell’addio di Antonella Ruggiero.

Cosa ne sarà di Angelina nella scuola di Amici? Non ci resta che seguire con attenzione tutte le puntate del talent e fare il tifo per lei!