Gf Vip, colpo di scena per Pamela Prati nella casa più spiata d’Italia

GF Vip, primi colpi di scena nella casa più spiata d’Italia: Pamela Prati sotto le luci dei riflettori, il motivo? Scopriamolo insieme!

Il Grande Fratello Vip ha aperto i battenti una settimana fa ed ha già lasciato il segno. Da appena una settimana il reality show condotto da Alfonso Signorini ha ripreso il proprio posto sotto le luci dei riflettori ed ha già catturato la nostra attenzione. Sarà anche questa un’edizione che riscuoterà molto successo? Non lo sappiamo ancora, c’è molta strada da percorrere tuttavia possiamo dire che i presupposti non sono poi così male per pensare ad un’edizione scintillante!

Non sono mancati i primi screzi all’interno della casa più spiata d’Italia. D’altronde, il cast di concorrenti che ha preso parte a questa settima edizione del reality si dice così variopinto di personalità che non era poi così difficile aspettarsi qualche colpo di scena. Ebbene, parlando di colpi di scena ecco che diventa immediatamente protagonista lei, Pamela Prati. Archiviata la questione che l’ha vista qualche anno fa protagonista dei salotti televisivi per l’inedita ed incredibile storia di Mark Caltagirone, ecco che la showgirl è tornata alla ribalta ed ha deciso di partecipare alla nuova edizione del reality show.

A ben ricordare, abbiamo già visto Pamela Prati nelle vesti di concorrente del GF Vip. Era esattamente il 2016, ma in quell’occasione le cose non andarono bene per lei e la sua uscita di scena lasciò tutti senza parole. Ma stavolta, la stessa showgirl proprio una settimana fa nella primissima puntata, quando ha varcato la soglia della porta rossa in piena diretta televisiva, ha promesso che in questa edizione avremmo trovato una Pamela Prati del tutto nuova! Ed ecco che emergono allora dei primi colpi di scena che riguardano proprio la showgirl. Cosa sarà successo?

Colpo di scena al GF Vip, riguarda Pamela Prati: cosa è successo

E’ trascorsa quasi esattamente una settimana da quando i concorrenti della settima edizione del GF Vip hanno messo piede all’interno della casa più spiata d’Italia. In questi primi giorni insieme hanno avuto modo di cominciare a conoscersi, cominciare a raccontare di sé e della propria vita fuori, dei propri legami familiari.

In questi giorni ad esempio, Ginevra Lamborghini si è sfogata con i compagni d’avventura in merito al rapporto conflittuale con sua sorella. Ma non solo, perché se qualcuno ha deciso di lasciarsi andare a qualche sfogo personale, c’è invece qualcuno che ha voluto fare il primo passo, indovinate un po’? Verso Pamela Prati.

Ebbene, la showgirl ha fatto decisamente colpo. In questi ultimi giorni infatti, non sembra essere passata certamente inosservata agli occhi del concorrente Marco Bellavia, il quale non ci ha pensato due volte a complimentarsi con Pamela per la sua estrema bellezza. Infatti, solamente pochi giorni fa l’ex conduttore dello storico programma Bim Bum Bam ha voluto lasciarsi andare ad una dichiarazione nei confronti di Pamela Prati. A quelle parole, la concorrente Giaele De Donà non ha resistito a replicare che vedrebbe molto bene la coppia Prati-Bellavia: “Ragazzi siete belli insieme. Vi vedrei benissimo come coppia. Guardate che io ci azzecco sempre. Porto fortuna e secondo me stareste da Dio fidatevi. Poi Marco Bellavia è un uomo molto bello“, ha concluso la De Donà.

Bellavia si è complimentato con Pamela Prati per la sua bellezza ed ha invitato la donna a lasciarsi andare piuttosto che precludersi la possibilità di poter vivere un grande amore. La donna si è però detta riluttante al riguardo ed ha invece respinto le ‘avance’ del conduttore facendogli sapere che da single sta molto bene da sola. “Non devo precludermi un amore? Si vedrà cosa mi riserverà la vita“, ha detto la showgirl. Tuttavia, proprio in questi giorni gli stessi vipponi hanno notato che tra i due sembra esserci un certo feeling. Che sia la volta buona per Pamela Prati di trovare l’amore? Lo scopriremo nelle prossime puntate!