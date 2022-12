Brutto colpo per Maria De Filippi: non si aspettava niente del genere; cosa è successo nelle ultime ore.

È una delle regine assolute della nostra tv. Le sue trasmissione sono tra le più amate e seguite di sempre: dei veri e propri appuntamenti fissi per i telespettatori. Parliamo proprio di lei, Maria De Filippi, che con i suoi programmi tiene compagnia al pubblico di Canale 5 da anni e anni.

Da Uomini e Donne ad Amici, da Tu si que vales a C’è posta per te, programmai che collezionano ascolti record, quelli di Queen Mary. Che, però, nelle ultime ore, ha dovuto fare i conti con uno spiacevole imprevisto: qualcosa che non si aspettava. Ecco cosa è successo.

Maria De Filippi, brutto colpo: questa non se l’aspettava

Uomini e Donne e Amici tengono compagnia al pubblico per tutta la stagione televisiva, mente, con la fine di Tu si que vales, sta per arrivare C’è posta per te al sabato sera: la nuova edizione partirà, come di consueto, dopo le vacanze natalizie. Maria De Filippi si conferma protagonista assoluta dei palinsesti Mediaset, ma nelle ultime ore qualcosa non ha convinto del tutto i telespettatori di Canale 5. C’entra Uomini e Donne...

Come avrete notato, infatti, il dating show di Canale 5 si è stoppato per alcuni giorni, in occasione della festività dell’Immacolata. Una decisione che non ha fatto impazzire il pubblico, che si aspettava di non vedere in onda Uomini e Donne l’8 dicembre, ma non la pausa del 9. In molti non hanno gradito la scelta di fare il ‘ponte’ e, sui social, la pagina ufficiale della trasmissione è stata inondata da critiche. Una vera e propria protesta social, quella che si è scatenata sotto il post che, appunto, annunciava il ritorno in onda lunedì 12 dicembre 2022.

In particolare, in molti hanno sottolineato il fatto che le puntate della trasmissione siano registrate e non trasmesse in diretta: per questo motivo, secondo alcuni, non ci sarebbero stati problemi a mandare in onda la puntata di oggi, venerdì 9 dicembre 2022. Ecco alcuni dei commenti di telespettatori non proprio felici, apparsi sul canele ufficiale Instagram di Uomini e Donne:

Una protesta che, però, non fa altro che sottolineare l’amore e la passione con cui il pubblico segue questa trasmissione, alla quale non riesce a rinunciare per troppi giorni di seguito. Le vicende del trono classico e over appassionano sempre di più i telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire se, a breve, si formeranno nuove coppie all’interno dello studio. I tronisti Lavinia, Federico e Fede avranno il lieto fine con le loro scelte? Noi non possiamo che augurarci di vedere presto una nuova pioggia di petali rossi al centro studio!