La casa di Alba Parietti è immersa nel verde: l’arredamento classico domina in tutti gli spazi con oggetti particolari e bellissimi.

Alba Parietti è tra le più brave e apprezzate showgirl, nonché attrice, conduttrice ed opinionista. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo molti anni fa, esattamente negli anni ’80 e da allora non si è più fermata. Ha partecipato a numerosi programmi, ma la grande popolarità è arrivata una decina di anni dopo quando prende la conduzione della trasmissione a tema calcistico Galagol su Telemontecarlo.

Oggi non ha bisogno di nessuna presentazione dato che è famosa al pubblico e tutti conoscono molto della sua carriera. Infatti i telespettatori la seguono da quando è approdata sul piccolo schermo. Alba è molto social e negli anni il suo seguito è cresciuto in una maniera impressionante. Sul suo canale tende ad aggiornare i follower con la pubblicazione di immagini e di storie.

In molte è possibile vedere alcuni spazi della sua casa. Se non lo sapete la showgirl abita in una dimora bellissima, pieni di dettagli, con un arredamento abbastanza classico che abbraccia ogni stanza e l’atmosfera. Il particolare che non passa inosservato è lo spazio esterno, dove il verde circonda una grande piscina. Ma vediamo com’è e dove vive la conduttrice.

La casa di Alba Parietti è un sogno ed è immersa nel verde: l’arredamento classica domina in tutti gli spazi

In molti avranno avuto modo di vedere alcuni dettagli nelle foto che pubblica sui social, altri non conosceranno la casa di Alba Parietti. La showgirl però molte volte è lei stessa a mostrarla, nelle foto che condivide sul suo canale instagram. Impossibile non notare per esempio il bagno dove non raramente si è scattata un selfie.

Ed è qui che notiamo un particolare che non tutti hanno mai pensato di aggiungere: nella toilette di Alba sembrerebbe esserci una televisione, come potete osservare dall’immagine.

Ma dove abita precisamente? La sua casa di trova a Basiglio, vicino Milano ed è immersa e circondata dal verde. Questo è lo spazio esterno dove possiamo ammirare una grande piscina con sedie a sdraio ed ombrelloni. Sicuramente la showgirl passa la stagione estiva al sole nella sua dimora dove può godere di uno spettacolo meraviglioso. Inoltre saprete che ha anche una casa anche ad Ibiza dove spesso trascorre le vacanze, anche questa è proprio un sogno!

Nella casa a Basiglio, all’interno troviamo un’arredamento classico, con quadri appesi e tanti oggetti in ogni angolo delle camere. Alba ha scelto diversi colori, nella sua dimora c’è una certa ricercatezza. E’ evidente che la showgirl abbia molto cura dello spazio dove vive, com’è giusto che sia e le piace rallegrarlo con piccolezze e dettagli che non passano proprio inosservati.