GF Vip, l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro è un personaggio molto amato: si sono conosciuti proprio nel programma e l’abbiamo vista più volte nelle trasmissioni.

Daniele Dal Moro è un concorrente del GF Vip. Non è la prima volta che fa il suo ingresso nella casa. Ha partecipato al reality nella sedicesima edizione, quando i partecipanti erano persone non famose nel mondo dello spettacolo. Si fece subito notare e lo stesso sta facendo adesso.

Molte volte si è trovato a discutere con gli altri coinquilini. In un momento di sconforto ha anche raccontato alcuni difficili momenti vissuti negli anni passati. Per fortuna, adesso, è riuscito ad uscirne. Nella casa si sta facendo conoscere meglio e il pubblico sta apprezzando il suo temperamento. Piace molto per la sua spontaneità, non a caso quando deve dire qualcosa non si tira indietro e questo provoca lo scontro con gli altri.

Dopo la scorsa partecipazione è stato più volte ospite di alcune trasmissioni e fece molto parlare la relazione che strinse all’epoca. Relazione che nacque proprio all’interno della casa del GF Vip e che si è poi conclusa una volta fuori dalle quattro mura: ricordate con chi è stato fidanzato? Daniele ha una ex fidanzata molto famosa.

GF Vip, l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro è famosissima ed è un personaggio molto amato dal pubblico

Il Grande Fratello Vip è partito a settembre e in questi mesi ha più volte sorpreso i telespettatori. Ci sono stati parecchi colpi di scena, alcuni del tutto inaspettati. Ha fatto parlare e discutere quanto successo a Marco Bellavia. Poi in queste ultime settimane ce n’è stato un altro: il covid è entrato per la prima volta in casa.

Inizialmente 4 concorrenti sono risultati positivi: Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi. In seguito lo hanno contratto anche Alberto De Pisis e Wilma Goich. Sono stati quasi due settimane in isolamento fino a quando con l’esito del tampone negativo sono stati fatti rientrare. Anche Daniele Dal Moro è uscito dalla casa, come lui stesso ha raccontato agli altri. Ha fatto sapere di essere stato male per un attacco di panico e di essere stato portato in ambulanza, fino al rientro. Proprio Daniele si sta facendo notare. Da quando è entrato il pubblico lo sostiene. Questa non è la sua prima volta nel reality dato che ha partecipato alla versione nip nella sedicesima edizione. Nella casa allacciò una relazione con un’amata ex concorrente. Una volta fuori i due si lasciarono: ricordate con chi è stato fidanzato?

Daniele Dal Moro ha avuto una relazione con Martina Nasoni, che all’epoca vinse il reality. I due sono stati insieme poi il rapporto si è definitivamente chiuso.