La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziata a settembre con l’entrata dei nuovi allievi. Li abbiamo conosciuti nella prima puntata e abbiamo anche scoperto chi quest’anno fa parte del corpo insegnanti. Anna Pettinelli e Veronica Peparini non ci sono: al tavolo dei professori di canto c’è Arisa, mentre in quello di ballo c’è Emanuel Lo. In questi mesi ci sono state molte gare di ballo e di canto e non sono mancate le prime sospensioni della maglia e anche diverse eliminazioni.

Di recente Emanuel ha deciso di eliminare la sua allieva Ludovica. Come ha detto, non ha preso questa decisione perchè aveva messo in dubbio il suo talento. Oltre a questa eliminazione i ragazzi in queste settimane hanno violato alcune regole. Prima fra tutte, hanno lasciato la casa in disordine e nella sporcizia e questo ha portato ad alcuni provvedimenti disciplinari.

Dobbiamo dire che tutti gli allievi sono molto bravi e piacciono al pubblico. Si sta facendo particolarmente notare Federica, la cantante scelta da Arisa. Sembrava essere entrata in punta di piedi ma in men che non si dica è uscita fuori. Molte volte, durante le gare nelle puntate, risulta tra i primi posti. E’ autodidatta, infatti ha spiegato di non aver mai studiato canto. Prima di entrare ad Amici faceva altro, sapete quale lavoro svolgeva? Scopriamolo insieme!

Amici 22, che cosa faceva Federica prima di entrare nella scuola

I cantanti e i ballerini di Amici si stanno facendo notare. In questi tre mesi hanno avuto modo di relazionarsi con i professori e capire come lavorano, e anche con i professionisti. Inoltre ogni insegnante ha avuto modo di capire il potenziale degli allievi. Ci sono state nelle puntate precedenti molte gare di ballo e di canto. C’è stato anche un cambiamento al riguardo rispetto agli anni passati, infatti quasi sempre, gli allievi che arrivano per primi, vengono premiati con nuove esibizioni, anche fuori dalla scuola di Amici.

Per esempio, nelle precedenti puntate, Gianmarco e Aaron sono stati scelti per ballare e cantare alla finalissima di Tu si que vales e hanno conquistato il pubblico. Tutti piacciono molto e tra le cantanti che si sta facendo notare c’è Federica, allieva di Arisa. In poco tempo è riuscita ad emergere sempre di più tanto che anche nelle gare di canto risulta spesso tra i primi posti. Ma sapete cosa faceva prima di entrare nella scuola?

Federica non ha mai studiato canto ed è un’autodidatta, come lei stessa ha raccontato nella prima puntata e anche in qualcun’altra. Prima di entrare nella ventiduesima edizione di Amici faceva la parrucchiera. Ha sempre avuto la passione per il canto e ha deciso, quest’anno, di provare ad entrare.