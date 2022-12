Al Gf Vip si mostra così, ma prima era completamente diverso: irriconoscibile

Al Gf Vip si mostra così, ma prima era completamente diverso: il nuovo concorrente del reality è irriconoscibile in questo scatto.

Continua l’avventura dei vipponi nella casa del GF Vip e a creare scompiglio, nelle ultime settimane, ci hanno pensato i nuovi arrivi. Tra questi anche lui, Andrea Maestrelli, bello come il sole e pronto a vivere questa nuova avventura nella casa più spiata della tv.

Casa in cui ha ritrovato una sua ex fiamma, Nicole Murgia, che ha frequentato per qualche mese nel corso dell’estate. Una storia che è durata poco per via delle incomprensioni, ma tra i due non è rimasto alcun rancore. Il bel calciatore farà battere il cuore a qualche altra vippona durante i mesi al GF Vip? In attesa di scoprirlo, abbiamo dato uno sguardo al suo canale Instagram e abbiamo scoperto che, qualche anno fa, il romano è molto diverso da come si mostra oggi. Un look totalmente rivoluzionato: curiosi di vedere com’era? Stenterete a riconoscerlo!

Irriconoscibile in questo scatto: com’era Andrea Maestrelli, nuovo concorrente del GF Vip

Andrea Maestrelli e Dana Saber sono gli ultimi arrivati nella casa del GF Vip. Si sono uniti al resto del gruppo solo due giorni fa, nel corso della puntata di lunedì sera, ma, in poche ore, hanno già lasciato il segno nella casa di Cinecittà. La modella italo-marocchina, ad esempio, ha già litigato in modo molto acceso con Patrizia Rossetti per via della cucina e dei piatti da lavare! Diversa la situazione di Andrea, che, almeno per il momento, sembra andare d’accordo con tutti i suoi coinquilini, che lo hanno accolto nel migliore dei modi. Calciatore attualmente svincolato, nipote del campione del mondo 2006 Marco Materazzi, Andrea ha un profilo Instagram che, al momento, conta più di 10 mila followers. Un numero destinato a crescere considerata la popolarità che regala il reality condotto da Signorini. Ma, a proposito di Instagram, c’è uno scatto che dovete assolutamente vedere.

Qualche anno fa, esattamente nella primavera del 2020, Andrea ha sperimentato il look super rasato. Avete presente la folta chioma riccia con cui si è mostrato al GF Vip? Dimenticatela! Ecco com’era Andrea qualche anno fa:

Eh si, la sua bellezza è innegabile, qualsiasi sia il look scelto dal calciatore. Che, sempre qualche anno fa, ha portato anche i capelli color biondo platino per un po’ di tempo, per poi tornare al suo colore naturale. E voi, state seguendo i primi giorni di Andrea nella casa più spiata della tv? Che ne pensate dei nuovi ingressi? Tenetevi forte perché, con ogni probabilità, non è finita qui: a gennaio ci saranno ulteriori new entry in questa ricchissima edizione del reality show. Non vediamo l’ora di conoscerli!