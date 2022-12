Com’è cambiato Amedeo Grieco negli anni: eccolo in una foto del passato

Com’è cambiato Amedeo Grieco negli anni: ricordate com’era prima? Eccolo in una foto del passato.

Amedeo Grieco insieme a Pio D’Antini forma un duo comico molto amato dal pubblico. Hanno cominciato molti anni fa e da quando hanno iniziato a muovere i primi passi non si sono più fermati. I telespettatori sono spesso divisi, da una parte c’è una fetta che li segue e li apprezza, dall’altra invece non tutti amano la loro schietta ironia.

Di recente, in un’intervista a Il Corriere della sera si sono raccontati e hanno anche svelato che cosa hanno fatto prima ancora di diventare famosi. Hanno raccontato di essersi ispirati a due tifosi del Foggia incontrati su un autobus. Negli anni fino ad oggi ne hanno passate tante e molte sono state le avventure. Hanno svelato che quando lasciarono telenorba per andare a Milano non passarono un bel periodo.

Hanno detto di aver fatto la fame: “Quando lasciammo Telenorba per salire a Milano, andammo a vivere a scrocco da amici e parenti e abbiamo perso definitivamente la dignità. Il primo a ospitarci fu un amico”. Ecco proprio così hanno cominciato ma non si sono più fermati e sono riusciti ad ampliare la carriera sempre di più.

Com’è cambiato Amedeo Grieco negli anni: ecco com’era in una foto del passato

Pio e Amedeo hanno raccontato in un’intervista a Il corriere che cosa hanno fatto prima del successo. Hanno spiegato che quando lasciarono telenorba per andare a Milano fecero la fame. Allora andarono a vivere a scrocco da amici e parenti e come dicono, hanno perso definitivamente la dignità.

Hanno spiegato che quando andarono da questo loro amico, si misero sul divano e tornavano alle tre del mattino. Questi sono alcuni aneddoti che hanno vissuto nel corso della loro carriera. I duo comico ha però cominciato a lavorare nei villaggi turistici come staff addetto all’animazione. In seguito anno lavorato nei locali fino a quando non c’è stato il debutto a telefoggia. Poi il successo in tv tanto che hanno portato in prima serata ben due programmi tutti loro, Felicissima sera e Emigratis. Quest’ultimo, con una nuova edizione, è andato in onda qualche mese fa e ha avuto un forte riscontro da parte del pubblico. Ovviamente anche in questo caso l’ha diviso, c’è chi ha apprezzato e chi invece non ha gradito la loro sprezzante ironia. Pio e Amedeo sono un duo comico da molti anni ma avete mai visto com’erano anni fa? Vi mostriamo un vecchio scatto di Grieco.

Questa foto è stata pubblicata diversi anni fa sui social. Esattamente risale al 2013 quindi da allora ne è passato di tempo. Guardando la foto però possiamo notare che non ci sono stati particolari cambiamenti, non trovate?