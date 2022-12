Ida Platano non può credere ai suoi occhi: Alessandro lo ha fatto davvero; cosa è successo alla coppia nata a Uomini e Donne.

Christmas in love per l’amatissimo volto di Uomini e Donne! Ida Platano, per anni protagonista della trasmissione di Maria De Filippi, si sta godendo le festività col suo nuovo amore, conosciuto proprio negli studi Mediaset. La storia tra di loro era iniziata con alti e bassi, ma alla fine il sentimento ha vinto su tutto.

La dama bresciana non appariva così serena e sorridente da tantissimo tempo e il merito è tutto di Alessandro Vicinanza, il cavaliere salernitano che le ha rubato il cuore. E che l’ha lasciata assolutamente senza parole con quello che ha fatto qualche giorno fa. Ida non poteva credere ai suoi occhi! Curiosi di scoprire di cosa parliamo? Siete nel posto giusto!

Ida Platano, il gesto di Alessandro Vicinanza l’ha lasciata senza parole

Procede a gonfissime vele la storia d’amore tra Ida Platano ed Alessandro Vicinanza, ormai ex protagonisti del trono Over di Uomini e Donne. Sì, perché la coppia ha deciso di abbandonare insieme lo studio e viversi il sentimento fuori dal programma e non poteva fare scelta migliore: a telecamere spente, il loro amore è cresciuto sempre di più. Oggi, Ida e Alessandro si dividono tra Brescia, dove vive lei, e Salerno, la città di lui, ma fanno davvero di tutto per trascorrere quanto più tempo possibile insieme. E, a quanto pare, ben presto una nuova città sarà cornice della loro favola d’amore…

Sapete cosa ha regalato Alessandro alla sua metà per Natale? Già, proprio un biglietto aereo, per volare insieme a Miami! I due sono già stati in vacanza insieme a Madrid, ma a quanto pare il salernitano ha intenzione di girare il mondo con la sua amata. Quando ha aperto il pacchetto rosso, la Platano è rimasta senza parole, capendo subito che il mittente fosse Alessandro. “È un pazzo”, ha commentato Ida, emozionatissima e con gli occhi che brillavano. “Ho sempre detto che i viaggi li vivi tre volte, quando li sogni, quando li vivi e quando li ricordi. Io oggi li voglio sognare, vivere e ricordare con te“, è il dolce messaggio che Alessandro ha allegato al pacchetto rosso.

Una scena dolcissima, che racchiude tutto l’amore che lega i due ex di Uomini e Donne, ormai più uniti che mai. E voi, cosa aspettate a seguirli sui rispettivi canali social? Entrambi amano condividere con i followers dolci momenti delle loro giornate, ricche di sorrisi e, ovviamente, d’amore. Un Natale da sogno per Ida, e i suoi numerosissimi fan non potevano sperare di meglio per lei.