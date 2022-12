“Per anni mai più visti nella stessa stanza”: Valentina Ferragni, quel periodo durissimo per lei

Valentina Ferragni coglie l’occasione del Natale per rivelare ai fan il durissimo periodo vissuto in passato: c’entra la sua famiglia.

Valentina Ferragni è ormai diventata un’influencer di grido e le premesse per sfondare sul web come successo a sua sorella Chiara ci sono proprio tutte. Complice la sua passione per la moda, la piccola di casa Ferragni infatti ha voluto seguire le orme dell’affermata imprenditrice fondando un marchio di accessori che in poco tempo ha davvero spopolato.

Tornata single di recente dopo una lunga storia con Luca Vezil, Valentina ha festeggiato il Natale con la famiglia sulle Dolomiti. Oltre alle sorelle con le rispettive famiglie e alla mamma e al papà di Fedez, erano presenti anche entrambi i genitori, Marina Di Guardo e Marco Ferragni. Inoltre c’era anche la compagna del signor Marco e il loro figlio adolescente. Come molti sanno, la madre e il padre delle sorelle Ferragni sono separati da diversi anni e quando decisero di dividere le loro strade, Valentina aveva più o meno 10 anni.

Per lei non fu affatto semplice affrontare quel ‘lutto’, accompagnato come racconta lei stessa da tensioni varie. Come mostra la foto postata in queste ore sul suo profilo Instagram, però, oggi sembra che l’armonia sia tornata a regnare tra tutti i componenti di questa splendida famiglia allargata.

Nella didascalia alla galleria di scatti che immortala vari momenti di questa vacanza natalizia, Valentina ha scritto una profonda riflessione sul valore della famiglia e su quanto sia stato significativo per lei poter finalmente festeggiare tutti insieme.

“Il più bel regalo”: Valentina Ferragni racconta la gioia dopo quel durissimo periodo

“Questa non è la storia del Mulino Bianco, ma la storia di una famiglia che ha deciso di amarsi”: inizia così il post della minore delle Ferragni. Una confessione toccante su quanto sia stato difficile per lei non poter più avere entrambi i genitori presenti a Natale dopo la loro separazione.

“I miei genitori si sono separati quando avevo circa 10 anni e per anni non li ho mai più visti nella stessa stanza, figuriamoci pensare di fare il Natale assieme”, ammette. “Invece dopo tanti anni il Natale torniamo a festeggiarlo assieme, non più solo in 5 come quando avevo dieci anni, ma in molti di più. Questo per me è il più bel regalo che ricevo da qualche anno a questa parte”. Spiega poi che quelle persone a lei tanto care oggi finalmente “hanno deciso di accogliere e di non mettere muri”.

Il post di Valentina si conclude con una frase che esprime tutta la felicità che oggi riempie il suo cuore: “La realtà è ancora più bella del sogno”.

Una famiglia davvero meravigliosa, vero?