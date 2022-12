Maurizio Costanzo, l’inedita confessione su Maria De Filippi: cosa ha fatto per lui

Maurizio Costanzo si è lasciato andare ad una inedita confessione sulla sua compagna di vita: cosa ha fatto per lui Maria De Filippi

Il noto conduttore televisivo e famoso giornalista Maurizio Costanzo, ospite negli studi Rai di Serena Bortone nella trasmissione ‘Oggi è un altro giorno‘ si è raccontato. Diversi sono stati gli argomenti affrontati ma quello che più ci ha toccato riguarda la confessione che Maurizio Costanzo ha fatto su sua moglie, Maria De Filippi.

Insieme da più di 25 anni, quello tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi è un amore longevo sbocciato ai tempi dietro le quinte dei programmi televisivi che oggi conducono con grande successo. Tutto a quei tempi era iniziato per caso. Lui giornalista e già noto personaggio dello spettacolo con già 3 matrimoni alle spalle; lei una giovanissima donna pronta ad iniziare la sua carriera nel mondo dell’avvocatura. Sì perché dovete sapere che prima di diventare moglie di Maurizio Costanzo e nota conduttrice televisiva, Maria De Filippi aveva conseguito la Laurea in Giurisprudenza. Dopo aver conosciuto poi Maurizio Costanzo le cose come sappiamo sono andate diversamente. Oggi sono una coppia nota al pubblico e molto amata. Maurizio Costanzo a proposito del suo matrimonio e del suo forte legame con Maria De Filippi ha fatto una confessione inedita. Ecco cosa ha fatto sapere.

Maurizio Costanzo su Maria De Filippi: la confessione che spiazza tutti

In più circostanze il noto conduttore televisivo si è espresso sul legame che ha con la sua compagna di vita. La longeva storia d’amore tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi ha delle basi solide che sono maturate in questi anni di relazione. Già in precedenza, a ‘Che Tempo che Fa‘, la trasmissione condotta su Rai 3 da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, Maurizio Costanzo aveva parlato di sua moglie rivolgendole dolci parole vedendo in lei la donna con la quale arrivare alla fine dei suoi giorni e tenerle la mano sino all’ultimo respiro. Mentre di recente al Settimanale Nuovo aveva svelato il segreto che gli aveva permesso di conquistare il cuore di Maria De Filippi.

Più e più volte il conduttore è stato avvezzo a fare dichiarazioni d’amore per la sua compagna di vita. Ed anche in questa occasione, ospite nella trasmissione ‘Oggi è un altro giorno‘, Maurizio Costanzo non si è risparmiato ed ha fatto una inedita confessione sulla sua consorte. Sapete cosa ha fatto per lui Maria De Filippi? Lo ha svelato lui stesso!

E’ stato alla domanda che la conduttrice Serena Bortone ha posto al conduttore del Maurizio Costanzo Show su quale fosse la cosa più importante che gli avesse insegnato Maria De Filippi in questi anni di matrimonio che il noto conduttore ha risposto: “Mi a insegnato a esserci, mi ha insegnato il piacere di parlare.. Anche poco ma di parlare“, ha risposto il conduttore. Con queste parole rivolte alla sua compagna, Maurizio Costanzo ci ha lasciato ancora una volta senza parole.