Brutto colpo per Armando di Uomini e Donne: questa non se l’aspettava; le anticipazioni dell’ultima registrazione.

Come ogni anno, Uomini e Donne è andato in ‘vacanza’ in occasione delle festività natalizie, per poi tornare in onda a gennaio, con le nuove puntate. Puntate che, però, sono state registrate proprio in questi giorni. Ieri, per la precisione, c’è stata l’ultima registrazione del 2022, dove non sono mancati colpi di scena.

In particolare, Armando Incarnato sarà al centro di una ‘bufera’ e per lui non ci saranno piacevoli notizie. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, siete nel posto giusto!

Uomini e Donne, clamorosa anticipazione: brutte notizie per Armando Incarnato

Da ormai tanti anni è uno dei protagonisti assoluti del trono Over di Uomini e Donne. Protagonista, spesso, anche di discussioni e scontri accesi al centro dello studio. Parliamo di Armando Incarnato, il cavaliere napoletano che ha conosciuto tantissime donne grazie alla trasmissione di Canale 5, senza, però, riuscire a trovare mai la persona giusta. Il 2023 sarà il suo anno fortunato? In attesa di scoprirlo, vediamo cosa è successo nell’ultima registrazione del 2022, tenutasi ieri, 29 dicembre 2022. La puntata andrà in onda a gennaio, dopo l’Epifania, ma se volete sapere cosa è successo in anteprima, continuate pure a leggere.

Come sempre, la registrazione si è divisa in una parentesi dedicata al trono classico ed una al trono Over. E non sono mancate scintille. Come riporta la sempre informata pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over, Maria De Filippi ha perso la pazienza ed ha attaccato proprio Armando. Il motivo? Il cavaliere avrebbe interrotto la frequentazione con una ragazza scesa per lui, dichiarando di non ritenerla interessata a lui. A far infuriare la conduttrice, però, sarebbe stato un episodio ben preciso. Secondo quanto si legge, Armando avrebbe rifiutato di fare una videochiamata con la dama per paura che quest’ultima potesse fare screenshoot. A questo punto Maria avrebbe esclamato: “Ma tu sei l’unico che è a Uomini e Donne? Ti senti un personaggio?”.

Parole pungenti, quelle della De Filippi, che secondo quanto riportano le anticipazioni non si sarebbe fermata qui. La conduttrice ha tirato in ballo anche il recente ritocco estetico al quale si è sottoposto Armando, facendo riferimento alle stories condivise dal napoletano su Instagram. Le anticipazioni parlando di Maria che “mette alle strette” il cavaliere, ma per scoprire tutti i dettagli bisognerà attendere la messa in onda delle puntate, a gennaio.

La prima puntata del 2023 andrà in onda esattamente lunedì 9 gennaio, al consueto orario delle 14 e 45. Un vero e proprio appuntamento fisso per il pubblico, che non vede l’ora di scoprire tutti gli aggiornamenti sulle vicende sentimentali del trono più amato della tv.