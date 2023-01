Impossibile non ricordarla nello studio di Uomini e Donne: eccola adesso dopo circa 10 anni; com’è cambiata l’ex corteggiatrice del dating show.

È stata una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne per diversi mesi. Trasmissione alla quale ha partecipato più di una volta. Nel cuore dei telespettatori, però, è rimasta grazie alla sua meravigliosa storia d’amore con Aldo Palmieri, che prosegue a gonfie vele e che ha dato vita ad una splendida famiglia.

Prima di scendere in studio tra le corteggiatrici del siciliano, Alessia Cammarota era già stata a Uomini e Donne, tra le pretendenti di Francesco Monte. Col tronista pugliese era nato un bel feeling, ma quest’ultimo scelse di tornare tra le braccia di Teresanna Pugliese, che si presentò a sorpresa tra le sue corteggiatrici. Un brutto colpo per Alessia, che, però, di lì a poco ha trovato il grande amore, proprio nello studio della trasmissione di Canale 5. era il 2014 quando Aldo e Alessia hanno lasciato il programma insieme, iniziando la loro favola d’amore a telecamere spente. Non sono mancati i momenti di crisi, in questi anni, ma oggi i ‘Palmarota’ sono più uniti che mai. Curiosi di vedere com’è diventata la napoletana oggi?

I fan di Uomini e Donne non possono non ricordarla: com’è Alessia oggi

Tra le coppie nate nello studio di Uomini e Donne, quella formata da Aldo Palmieri e Alessia Cammarota è senza dubbio una delle più amate. I due si sono conosciuti ed innamorati nel programma di Maria De Filippi e, dopo un percorso turbolento ma ricco di sentimenti, hanno deciso di lasciare lo studio insieme. Pochi mesi dopo, alla fine del 2014, i due si sono sposati e di li a poco è nato il loro primo figlio, Niccolò. Una forte crisi, sopraggiunta nel 2016, li ha separati, ma i due si sono ritrovati, più forti di prima. Dopo poco è nato il secondogenito Leonardo e,oggi, la coppia è più serena che mai.

Come si può vedere sui social, dove sono soliti condividere foto e video delle sue giornate. In particolare Alessia, che ama interagire con le sue followers, soprattutto attraverso le stories. L’ex corteggiatrice condivide racconti e aneddoti della sua vita, tra lavoro, casa e la vita da mamma. Siete curiosi di vedere com’è diventata la napoletana a distanza di anni? Resterete stupiti, sembra che il tempo non sia mai trascorso per lei. Ecco un’immagine di un video condiviso proprio da lei nelle sue stories

Eh si, un vero e proprio incanto! Alessia è praticamente identica alla sua versione poco più che ventenne degli inizi a Uomini e Donne. E voi, ricordate il percorso di Aldo e Alessia a Uomini e Donne?