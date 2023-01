Maria De Filippi e Lorella Cuccarini: il retroscena spunta fuori solo ora; cosa ha rivelato la showgirl sul rapporto con Maria.

Dal 2020 è entrata a far parte del cast di Amici, diventando una delle insegnanti della scuola più famosa della tv. Dapprima nella categoria ballo e poi ‘trasferitasi’ nel canto, Lorella Cuccarini è un volto amatissimo della trasmissione di Maria De Filippi. Una trasmissione che rappresenta un nuovo inizio per la showgirl, che ha ringraziato più volte la De Filippi per l’opportunità regalatale. C’è un retroscena, però, che non tutti conoscono.

Un retroscena che riguarda proprio l’inizio della collaborazione dei due amatissimi volti della tv. A parlarne è stata Lorella, intervistata dall’amico Matteo Mancini nella puntata del suo format Youtube “M’intervisti tu”. Un’intervista intensa, nel corso della quale la Cuccarini si è raccontata a cuore aperto, ripercorrendo i momenti saliente dalla sua carriera, fino ad arrivare all’incontro con Maria De Filippi. Cosa è successo davvero e come è iniziata l’avventura di Lorella ad Amici? Ecco cosa ha rivelato.

Lorella Cuccarini e il retroscena su Maria De Filippi: così è nata la collaborazione ad Amici

Più volte Lorella Cuccarini ha ringraziato Maria De Filippi per la possibilità datale ad Amici. L’esperienza da prof nel talent show di Canale 5 è arrivata dopo un periodo difficile per la showgirl e a confermarlo è stata proprio lei. Che, nell’intervista rilasciata all’amico Matteo Mancini, ha spiegato i dettagli dell’inizio della collaborazione con Queen Mary.

“Sono io ad andare da Maria, perché era un momento complesso, un momento in cui avevo lasciato un’esperienza che mi aveva lacerato. Avevo voglia di parlare con qualcuno, con una persona che, malgrado non conoscessi sentivo che avrebbe potuto ascoltare. Ci sono andata solo per farmi una chiacchierata”. Dopo poco, però, è successo questo: “In realtà poi, parlando del più e del meno, a distanza di tempo mi ha richiamato e mi ha detto “ma tu Amici lo faresti?“, e io ho detto “certo che sì”. E così è nata la nostra collaborazione”.

Una collaborazione, quella con Maria, che segna un nuovo inizio per Lorella, che ha così commentato il periodo che sta vivendo: “Una nuova giovinezza, per me è è stata come una rinascita. Io festeggio quasi 38 anni di carriera fatta di alti e bassi, di momenti in cui sei al top e momenti più complicati. Mi piace vivere alla giornata e pensare che ci possa essere sempre un nuovo inizio. Questo è un nuovo inizio e me lo sto godendo a pieno sempre con i piedi per terra e perché io continuo ad essere sempre quella di 38 anni fa”.

E voi, state seguendo la nuova edizione del talent show più longevo della tv? Il serale si avvicina e i colpi di scena sono all’ordine del giorno.