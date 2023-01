Ricordate Lex Luthor in Smallville? Dopo più di 10 anni ecco com’è oggi l’attore che lo ha interpretato.

Smallville è una serie televisiva statunitense andata in onda molti anni fa. La prima volta in Itala risale al 2002 con la prima stagione e si è conclusa con la decima nel 2011. La trama si concentra intorno ad un bambino, Clark, arrivato nella cittadina in seguito ad una catastrofica pioggia di meteoriti.

Viene trovato da Martha e Jonathan Kent che decidono di adottarlo. Nel corso degli anni però capiscono che Clark ha delle caratteristiche fisiche sovrumane ed è capace di fare cose che nessuno può fare. Da adolescente entra nel liceo di Smallville e allaccia amicizia con Chloe Sullivan. Proprio con lei cercherà di indagare sugli eventi inspiegabili che si verificano nella città, causati dai frammenti dei meteoriti caduti anni fa.

Il giovane lega anche con Lex Luthor. I due si incontrano per la prima volta quando salva quest’ultimo da un incidente stradale. Lex è il figlio del multimiliardario Lionel. In seguito a quanto successo con Clark, inizierà a nutrire i primi dubbi sulla sua vera natura e l’ossessione verso di lui porterà a forti contrasti fino ad un punto di non ritorno. Questo personaggio è stato interpretato dall’attore Michael Resenbaum. A distanza di più di 10 anni avete visto com’è oggi?

Ha interpretato Lex Luthor in Smallville: ecco com’è oggi l’attore a distanza di più di 10 anni

Lex Luthor è un personaggio fondamentale in Smallville. La sua storia si intreccerà con quella del protagonista. I due si incontrano per la prima volta quando Clark lo salva da un incidente stradale. In seguito instaurano un’amicizia, tanto che il figlio di Jonathan e Martha più volte va a trovarlo. Questo legame però sarà turbato dall’ossessione del figlio di Lionel nei confronti del suo amico.

Infatti comincia a nutrire dubbi sempre più forti sulla natura del suo salvatore. Dubbi che erano sorti in seguito all’incidente, dopo che lui l’aveva salvato. Nel corso degli anni questa ossessione causerà contrasti sempre più insormontabili. Nella quinta stagione c’è un vero e proprio stravolgimento di questo personaggio: Lex viene assalito dalla sua parte oscura e diventa la nemesi di Clark. Soltanto successivamente scoprirà la vera natura del protagonista. Dall’ultima volta che abbiamo visto l’attore sono passati più di 10 anni, avete visto com’è cambiato?

Questa è una foto ripresa da un video che Michael Rosenbaum ha pubblicato sul suo canale social. A distanza di circa 11 anni è molto diverso dal personaggio portato in scena. Nella serie era calvo, nella realtà non lo è. Inoltre, porta gli occhiali. Difficile riconoscerlo oggi! A quanto pare con il resto del cast Michael ha continuato ad avere rapporti tanto che spesso si vedono insieme sui social nel seguitissimo podcast che gli appartiene.