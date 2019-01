Elena Santarelli ritorna sui social ed è subito polemica, il commento epico della showgirl

Come dicevamo qualche giorno fa, Elena Santarelli è ritornata sui social. Poco prima di Natale, infatti, la moglie di Bernardo Corradi aveva annunciato ai suoi followers di volersi “disintossicare” un po’ dai social network. Da quel momento, dunque, Elena non aveva postato più nulla. Nessuna foto, nessun video e nessuna storia. Insomma, niente di niente. Pochi giorni fa, invece, dopo le incessanti sollecitazioni da parte dei suoi numerosi fans, la showgirl è riapparsa con un messaggio da brividi. Poche ore fa, poi, è ritornata attiva a tutti gli effetti, pubblicando una nuova foto. Che, a quanto pare, però, ha suscitato una reazione immediata da parte dei suoi accaniti sostenitori.

Per ulteriori news su Elena Santarelli, la sua vita privata e le sue ultime e più intime dichiarazioni –> clicca qui

Leggi anche –> Elena Santarelli parla del figlio, poi esplode: “Non dovete permettervi”

Leggi anche –> Elena Santarelli esplode di rabbia: “Ho pianto”, un vero e proprio dramma

Elena Santarelli sotto accusa sui social, la dura replica: “Donnine invidiose”

PER VEDERE ALTRE FOTO DI ELENA SANTARELLI –> CLICCA QUI

Dopo un bel “detox” dai social, Elena Santarelli è ritornata a tutti gli effetti su Instagram. Ma subito, però, è stata invasa dalle polemiche. La sua ultima foto, riproposta sopra, infatti, ha provocato un’immediata reazione dei fan. A cui, naturalmente, Elena ha immediatamente risposto. Vediamo cosa è successo nello specifico.

Quindi, come potete vedere, Elena è stata accusata di aver modificato la foto per “allungare” le gambe. È stata immediata e necessaria la risposta della showgirl che, evidentemente stanca di polemiche inutili, ha risposto per le rime. Ma non è finita qui. Perché Elena ha continuato a sottolineare quanto siano inutili alcuni commenti, pubblicando una story su Instagram. In cui ironicamente sottolineava i trucchi del mestiere. “Vi ricordo donnine invidiose che se fate una foto dal basso la prospettiva si allunga, se la foto poi ad una donna alta 1,81 cm”, così scrive Elena su Instagram.