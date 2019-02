Uomini e Donne oggi, anticipazioni Trono Classico: Andrea Zelletta ruba una corteggiatrice a Ivan e arriva la nuova tronista Angela Nasti.

Nella giornata di oggi giovedì 21 febbraio 2019 va in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Domani sera in prima serata andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi. Il tronista di Maria De Filippi è arrivato alla villa e al castello delle scelte con due corteggiatrici Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. Ancora non si sa chi sarà la sua scelta anche se le anticipazioni danno come preferita proprio la romana Claudia. Per sapere però che cosa succederà veramente bisogna aspettare domani.

Uomini e Donne, scelta di Natalia: esce con Andrea, Ivan infuriato

Intanto nella puntata di oggi del trono Classico di Uomini e Donne, le anticipazioni parlano di un una nuova puntata dedicata ai tronisti rimasti: Andrea Zelletta, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Nella puntata vedremo che Natalia, corteggiatrice di Ivan, ha deciso di approfondire la conoscenza con il nuovo tronista Andrea Zelletta. I due sono stati insieme nella serata di sabato e Maria De Filippi ha fatto vedere ad Ivan il video di come è andata l’esterna tra Natalia e Andrea. Non mancheranno momenti di ira e rabbia da parte del tronista che vedrà una delle sue preferite lasciarsi andare a confidenze, chiacchiere e “carinerie” con il nuovo arrivato.

Angela Nasti, la nuova tronista di Uomini e Donne

Nella puntata le donne di oggi verrà poi anche presentata la nuova tronista, Angela Nasti. Maria De Filippi manderà in onda un video di presentazione in cui la nuova tronista spiegherà che caratteristiche deve avere l’uomo sta cercando e che cosa si aspetta dalla sua partecipazione al trono classico di Uomini e Donne. Angela è la sorella di Chiara Nasti nota influencer che lo scorso anno ha anche preso parte all’Isola dei Famosi. Angela farà una bella impressione o sarà come Mara, odiata dal pubblico?

