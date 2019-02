Teresa torna in studio a Uomini e Donne: ecco cosa è successo

Uomini e Donne, Teresa Langella torna in studio per avere un confronto con i due corteggiatori che ha portato con sé al castello, ecco cosa è successo.

La settimana scorsa Teresa Langella ha fatto la sua scelta. La tronista napoletana doveva decidere se concedere il suo cuore ad Antonio o ad Andrea. Alla fine il cuore ha scelto Andrea ma, proprio sul più bello il corteggiatore, dopo aver scoperto di essere lui la scelta, non si presenta alla serata di gala finale. Rifiutando di fatto Teresa. Poche ore fa è stata registrata la puntata in cui Teresa si confronterà finalmente con i suoi due ex corteggiatori, Antonio e soprattuto Andrea. Ecco cosa è successo durante la registrazione che andrà in onda giovedì.

Teresa, arriva il confronto con Andrea ed Antonio: ecco cosa si sono detti

Come riportato da Gossiptvofficial, Teresa entra in studio con un viso molto provato dalla delusione. In un primo momento Maria De Filippi la accoglie e le chiede come sta. Teresa ammette che i primi giorni dopo la scelta non sono stati facili e che, oltre a lei, anche la sua famiglia ci è rimasta molto male per quello che è successo. Teresa ammette che nessuno dei suoi familiari si sarebbe mai aspettato un ‘no’ di Andrea. Per sua fortuna Teresa dice che la sua famiglia la sta aiutando a superare questo momento così difficile. Il primo ad entrare in studio è Antonio. Il bello istruttore di sci ribadisce, ancora una volta, di essersi sentito preso in giro e che quello che glie è stato fatto non se lo meritava. Teresa si difende dicendo che lei realmente non sapeva chi scegliere fino alla fine. Dopo questo primo confronto Maria fa entrare in studio Andrea Del Corso.

Teresa Langella, Uomini e Donne: il confronto con Andrea Del Corso

Quando Maria fa entrare Andrea in studio Teresa chiede di uscire. Mentre Antonio rimane in studio. Mentre Teresa è dietro le quinte Andrea inizia a spiegare che lui realmente prova qualcosa per l’ex tronista, ma il suo non è un sentimento che va ‘oltre’. Successivamente a queste parole Teresa rientra in studio e ha un confronto con Andrea. Andrea per difendersi dalle accuse di aver preso in giro Teresa dice che anche lui allora avrebbe potuto dire lo stesso di Teresa. Ovvero che lei ha preso in giro fino all’ultimo Antonio, illudendolo. C’è da sottolineare che tutti ci tengono a dire che, da dopo la scelta, non si erano più visti e che in quel momento in studio era la prima volta che si erano rincontrati.

