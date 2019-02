Belen Rodriguez vive un episodio terrificante: sembra un incubo, ma a quanto pare si tratterebbe soltanto di un gioco.

La bellissima modella argentina è ormai risaputo essere una delle donne più desiderate dagli italiani. Un dato non così difficile da confermare poiché lo dimostra lo stesso profilo Instagram della showgirl che vanta ben 8,2 milioni di follower. Un “piccolo” numero che evidenzia il suo successo in maniera esponenziale. Negli ultimi tempi però fa parlare molto di se principalmente per la notizia dichiarata da Alfonso Signorini con alcune esternazioni andate in onda durante il programma Domenica In con Mara Venier. Dopo le voci di un possibile ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e l’ex fidanzato Stefano, Alfonso Signorini ha lasciato intendere che l’amata coppia potrebbe avere un altro figlio. Tuttavia al momento la bellissima modella ha altro a cui pensare, infatti dalle sue storie notiamo che è impegnata in un nuovo shooting fotografico.

Nella giornata di oggi la showgirl non si è fatta mancare le storie condivise sul suo nuovo shooting per Cotril. Dopo aver pubblicato varie foto, pubblica un video, che ha fatto sicuramente molto piacere ai fan, dove la ritraeva stesa sul letto con una camicia bianca e nera che però per sua sfortuna si sbottona in diretta. Tuttavia successivamente la modella condivide anche una storia un po’ preoccupante. La storia infatti presenta un episodio spaventoso, una strana location ma soprattutto dall’aspetto terrificante e che viene definita dalla stessa Belen, “Shining“, un richiamo al noto film horror di Stanley Kubrick. Il corridoio presente nella storia infatti ricorderebbe quello di una famosa scena presente all’interno del film.

