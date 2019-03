View this post on Instagram

Non avrei mai voluto vedere il mio amico @riccardofogliofficial #isola in questa immagine con tutta la sua disperazione riguardante la sua vita sentimentale. L'isola dei famosi e' un REALITY molto interessante e non deve essere un massacro . E' toccato a un ARTISTA genuino , educato per bene che crede per fortuna ancora all'amore . Mi ha toccato il cuore per l'umiliazione subita. E mi sento di difenderlo… come avrei fatto per qualsiasi persona. Vai avanti amico mio e non perderti….. perché sei speciale. Le ferite passano anche se le cicatrici restano. Ma tu guarda in alto. Ti voglio bene. @alessiamarcuzzi @magnoliatv_it