Giulia De Lellis e Irama, amore al capolinea? Le parole del cantante sciolgono ogni dubbio

Sembrava andasse tutto bene tra Giulia De Lellis e Irama. La coppia aveva ufficializzato il loro fidanzamento pochi mesi fa. E da quel momento sembravano più felici ed affiatati che mai. Giulia, in particolare, aveva ritrovato il sorriso accanto al cantante. Dopo la fine della sua storia con Andrea Damante, l’influencer romana sembrava aver trovato quell’amore che tutte le bambine sognano da piccole. Purtroppo, però, non è stato così. Un po’ era nell’aria, bisogna ammetterlo. Soprattutto in questi ultimi giorni. In cui giravano insistenti voci su una loro separazione. Fino a questo momento, però, non c’era stata nessuna conferma o smentita da parte di entrambi.

Insomma, come dicevamo, era un po’ nell’aria questa notizia. Ma fino a quando non c’erano dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati, nessuno volevo crederci. Purtroppo, però, questo giorno è arrivato. Irama, infatti, pochi istanti fa, ha ufficializzato la sua rottura con Giulia De Lellis. “La mia storia con Giulia è terminata tempo fa di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene. Ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”, scrive il cantante nel suo messaggio su Instagram. A quanto pare, quindi, alla base di tutto sembra che ci siano diversità caratteriali. O magari, impegni lavorativi che non permetteva loro di vivere la quotidianità. Ovviamente, i motivi reali della loro separazione non si sanno con certezza. Certo è che una notizia del genere spiazza un po’ tutti. D’altra parte, sembrava che dopo il Festival di Sanremo 2019, le cose tra i due andassero a gonfie vele.