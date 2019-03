Uomini e Donne, Manuel Vallicella: le strazianti parole dopo la morte della madre.

Questi sono giorni duri per Manuel Valicella. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti da poco perso la madre che è andata via a causa di un male incurabile. Il tristissimo annuncio venne dato proprio da Manuel lo scorso 11 febbraio attraverso un post sul suo profilo Instagram. La donna da tempo era malata e lottava contro un male che ha, purtroppo, preso il sopravvento su di lei. Tra pochi giorni sarà passato un mese dal tragico evento. Un mese ricco di sofferenza e dolore per Manuel che oggi, dopo molto tempo, ha voluto condividere un po’ del suo tempo insieme ai suoi seguaci di Instagram. Attraverso le sue storie ha chiesto ai suoi fan di fargli qualche domanda. Un pretesto per chiacchierare virtualmente con chi ogni giorno lo supporta. Così, dopo quasi un mese dalla morte della madre, Manuel rompe il silenzio e descrive quello che prova in questo momento attraverso parole davvero strazianti.

Uomini e Donne, Manuel Vallicella rompe il silenzio: le prime parole dopo la morte della madre

Sono parole strazianti quelle scritte da Manuel Vallicella attraverso il suo profilo Instagram: “Quello che è successo mi ha stravolto la vita. E solo chi ha perso una madre può capire come ci si sente. Adesso lei è in un posto dove non soffre più e questo mi rasserena molto. Quello che mi manca di più di lei è il poterla abbracciare e prenderla in braccio. Era una persona meravigliosa, una persona che non meritava nulla di male nella vita. Però a volte succede anche questo e non ci si può fare nulla. Si può autodistruggersi in queste situazioni o reagire e vivere anche per chi non c’è più. Questo è il minimo che io posso fare per lei”. L’ex tronista poi prosegue, cercando di confortare chi come lui è in una situazione di lutto: “tare male e soffrire fa parte della vita. A volte pure dalla sofferenza si impara qualcosa. Ti insegna molto il dolore, ti fa apprezzare ogni cosa che abbiamo e a cui a volte non diamo la giusta importanza”. Infine Manuel chiosa così: “Non sono forte, sono più fragile di molti altri io. Ma non ho alternative in questo caso. O vado avanti o muoio anch’io. Ed ho deciso di vivere, per rispetto di chi non può farlo. Cado nello sconforto ogni giorno. Ma poi penso a tutte le persone che mi vogliono bene davvero e questo mi aiuta molto”.

