Stasera in Tv, venerdì 8 marzo: Il Silenzio dell’Acqua | Trama | Cast | Anticipazioni

Sapevamo che ancora una volta Mediaset non avrebbe affatto deluso le aspettative. Bisogna ammettere, infatti, che quest’anno l’azienda ha proposto dei programmi davvero interessanti. Non solo, quindi, abbiamo assistito a dei grandi ritorni. Ci riferiamo, infatti, a La Dottoressa Giò. O, anche, a Chi Vuol Essere Milionario. Ma ci sono state anche delle nuove serie davvero pazzesche. Proprio domenica scorsa, infatti, è terminata la messa in onda di una fiction davvero pazzesca ed intrigante. Parliamo, infatti, di Non Mentire. Il remake di Liar che ha come protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Eppure, però, le sorprese non terminano qui.

La nuova fiction di Canale 5, Il Silenzio dell’Acqua, ancora una volta è basata sulla storia di una ragazza scomparsa. La serie, composta da quattro puntate, è ambientata da Trieste. E si concentra, come dicevamo, principalmente sulla misteriosa scomparsa della 16enne Laura. Tutta la storia sarà ricca di colpi di scena, intrighi e misteri. Insomma, si prospetta un vero e proprio successo. Ed, ovviamente, per renderlo tale è stato necessario “arruolare” un cast d’eccezione. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Giorgio Pasotti: nel ruolo del vicequestore Andrea Baldini;

nel ruolo del vicequestore Andrea Baldini; Ambra Angiolini: nei panni dell’agente della Omicidi Luisa Ferrari.

Ovviamente, però, ce ne sono tanti altri. Tra cui: Carlotta Natoli, Claudio Castrogiovanni e Fausto Sciarappa. Con la straordinaria partecipazione, inoltre, di 3 grandi artisti davvero giovanissimi: Sabrina Martina, Caterina Biasol e Riccardo Maria Manera.

La serie, diretta da Pier Belloni, è un remake della serie britannica di successo, Broadchurch. Come detto, quindi, è una fiction basata sul mistero. Il tutto, infatti, parte con la misteriosa scomparsa delle sedicenne Laura. Ben presto, verrà ritrovato il corpo senza vita della ragazza. Ma, ovviamente, dell’assassino non c’è alcuna traccia. A cercare di risolvere il caso saranno Luisa Ferrari, giunta a Torino proprio per questo motivo, e Andrea Baldini. I due sono completamente diversi caratterialmente. Lei è, infatti, chiusa, riservata e distaccata. Lui è, invece, il suo opposto. Tra l’altro, le cose tra di loro si complicheranno perché, ben presto, cadranno i sospetti su Matteo, figlio di Andrea.