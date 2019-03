Estrazioni Lotto | Superenalotto | 10eLotto | Estrazioni oggi | Ultime estrazioni Lotto e Superenalotto | Estrazioni martedì 19 Marzo 2019

Anche il giorno della festa del papà, ci saranno le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. E noi, come sempre, seguiremo in diretta i giochi. In modo da aggiornarvi passo dopo passo su tutte le combinazioni vincenti. A partire dalle ore 20:00 di oggi, martedì 19 marzo, seguiremo in tempo reale le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Come sempre, vi raccomandiamo di tenere gli occhi sul Superenalotto. Estrazione dopo estrazione, infatti, la cifra del suo tanto agognato montepremi aumenta sempre di più. Tanto che attualmente è arrivata a circa 121milioni di euro. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Prima di iniziare con le estrazioni, però, vi rammentiamo i numeri estratti di Estrazioni di sabato 16 marzo: 49 – 61 – 63 – 77 – 87 – 88 Jolly 13 Superstar 23.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto: ecco come funziona

Come dicevamo quindi, a partire dalle ore 20:00 vi aggiorneremo in tempo reale sui numeri estratti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Ma come procederà l’estrazione? Partiremo innanzitutto con i numeri vincenti del Lotto. In particolare, con la ruota di Milano e Napoli. Ed, infine, a seguire le restanti ruote. Successivamente, poi, vi aggiorneremo sul Superenalotto. E, come detto già, occhi puntati sul jackpot. Arrivato a quota 121 milioni di euro. E per concludere con il 10 e lotto.

Lotto: estrazioni di martedì 19 Marzo 2019 in Diretta ore 20:00

Numeri e vincite delle estrazioni precedenti

Giocare al Superenalotto è davvero facile ed economico. Con pochissimi euro, infatti, è possibile tentare la fortuna. E, qualora la Dea Bendata girasse dalla vostra parte, diventare milionari. Come dicevamo precedentemente, infatti, il Jackpot è arrivato a delle cifre davvero esorbitanti. Stiamo parlando di circa 121 milioni di euro. Insomma, con i tempi dei corrono, questi soldi fanno gola un po’ a tutti. Anche se, bisogna ammettere che sono diversi mesi che non viene centrata la somma per intero. Proprio per questo, infatti, la sua cifra è arrivata ad un importo stratosferico. Tuttavia, però, i festeggiamenti non sono per nulla mancati. Il mese di febbraio, infatti, è stato davvero intenso. Ci sono stati tantissime vincite. A partire dal 14 febbraio. Per terminare, poi, con il 26 febbraio. Ma non è finita qui. Perché anche il mese di Marzo è iniziato nei migliori dei modi. Proprio con l’estrazione del 12 marzo, ci sono stati circa 12 vincitori. Eccoli nello specifico: 8 giocatori sono, infatti, riuscita a centrare il fatidico 5. Riuscendo a vincere ciascuno circa 24.889,66 euro. Ed, infine, 4 giocatori, invece, hanno centrato il famoso 4 superstar. Intascando, invece, 33.625 € a testa. Insomma, non sono le cifre del jackpot, ma comunque sono dei numeri per niente male. Sono andate male, invece, l’estrazione successiva ad essa. Infatti, non c’è stato alcun vincitore. Ma, mai dire mai nella vita. Cosa accadrà, invece, stasera? Nel frattempo, vi proponiamo le estrazioni precedenti. In modo da studiare a perfezione la vostra schedina vincente.

Estrazioni di sabato 16 marzo: 49 – 61 – 63 – 77 – 87 – 88 Jolly 13 Superstar 23.

Estrazioni di giovedì 14 marzo: 27 – 28 – 42 – 63 – 78 – 86 Jolly 70 Superstar 33.

Estrazioni di martedì 12 marzo: 13 – 37 – 58 – 66 – 67 – 88 Jolly 6 Superstar 85.

Estrazione di sabato 9 marzo: 9 – 15 – 51 – 70 – 78 – 86 Jolly 17 Superstar 77.

Estrazioni di giovedì 7 marzo: 8 – 42 – 51 – 62 – 80 – 84 Jolly 24 Superstar 85.

Estrazione di giovedì 5 marzo: 3 – 6 – 16 – 36 – 56 – 82 Jolly 83 Superstar 35.

Estrazione di sabato 2 marzo: 19 – 34 – 37 – 40 – 66 – 69 Jolly 25 Superstar 65.

Le sorprese, però, non finisco qui. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Arriva il concorso Pasqua 100×100: in palio 100 premi da 100.000

Dopo il successo del concorso di Natale, che ha distribuito 100 premi da 100.000 € in tutta Italia, torna l’appuntamento con le estrazioni speciali del Superenalotto. In occasione, infatti, di Pasqua 2019, si propone una sfida completamente nuova. “Pasqua100x100”, è questo il nome del nuovo concorso, propone la stessa identica formula con i codici vincenti che saranno estratti durante l’estrazione del 20 aprile 2019. È possibile giocare schedine valide per tale concorso a partire da sabato 16 marzo 2019. Badate bene, ogni ricevuta di gioco avrà automaticamente assegnato un codice univoco. Con cui è possibile concorrere all’assegnazione dei premi. Di seguito, inoltre, vi scriveremo tutte le modalità di gioco e di vincita.

Come si gioca al concorso Pasqua 100×100

Per partecipare allo speciale concorso pasquale abbinato al Superenalotto è sufficiente giocare una schedina comprensiva di numero Superstar, valida per l’estrazione del 20 aprile 2019. Ecco tutti i modi per provare a vincere:

Giocare Online: è il metodo più semplice e rapido. Si possono giocare i numeri da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo che prevede la connessione ad Internet. Ed, infine, conserva la schedina sul conto gioco personale. Così non si ha paura di perderla o danneggiarla.

è il metodo più semplice e rapido. Si possono giocare i numeri da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo che prevede la connessione ad Internet. Ed, infine, conserva la schedina sul conto gioco personale. Così non si ha paura di perderla o danneggiarla. Acquistare schedine Prestampate da 3€ o da 6€;

Acquistare Quick Pick dedicati a tale concorso di diversi tagli, inclusivi SuperStar;

Acquistare giocata da esposizione “Pasqua 100×100”, da 3€ o da 4,50€;

Giocare direttamente dall’applicazione ufficiale del Superenalotto.

Una volta fatto questo, bisognerà aspettare l’estrazione numero 48 del 20 aprile 2019. I codici potranno essere verificati sul sito ufficiale del Superenalotto. Badate bene, qualora foste voi i fortunati vincitori, avete 90 giorni di tempo per la riscossione della vincita.