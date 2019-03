Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme: la reazione di Irama.

E’ uno degli argomenti che più tiene banco in queste ultime settimane tra le pagine del gossip. Stiamo parlando di un possibile ritorno di fiamma tra l’influencer Giulia De Lellis e l’ex tronista Andrea Damante. I fan della coppia da settimane inseguono la risposta ad una ed una sola domanda: Giulia e Andrea sono tornati insieme? Per ora la risposta ufficiale non è stata ancora formulata. Infatti, in seguito ai tanti rumors su un loro ritorno di fiamma, né la De Lellis, né Damante hanno, per ora, rilasciato dichiarazioni ufficiali. Nonostante non ci sia nulla di ufficiale, tutti gli indizi, raccolti in queste ultime settimane, fanno pensare che la coppia si sia riformata. Infatti tra le tante ‘prove’, ci sono le foto pubblicate dal settimanale Chi, in cui Giulia e Andrea sono stati immortalati insieme. Prima poi, il dj venne beccato mentre entrava nell’hotel dove alloggiava la fashion blogger. Infine, negli ultimi giorni, i post pubblicati su i rispettivi profili Instagram dei due giovani, hanno chiari rimandi alla loro storia d’amore. Insomma Giulia e Andrea non hanno ancora ufficializzato nulla, ma tutto fa pensare che tra i due sia risbocciato l’amore.

Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano insieme: la reazione dell’ex di lei Irama

Sembra dunque sempre più evidente che Giulia De Lellis ed Andrea Damante siano tornati insieme. Ma come l’avrà presa colui che, fino ad un mese fa era il fidanzato della De Lellis, ovvero Irama. Il cantante, qualche tempo fa pubblicò sul suo profilo Instagram una storia in cui comunicava la rottura con Giulia attraverso queste parole: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme. Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni”. Dunque, secondo quanto detto da Irama, nonostante la rottura, i due sono rimasti in buoni rapporti. Ma sarà vero? Siamo sicuri che la storia tra Giulia ed il cantante sia finita per motivi non inerenti ad Andrea Damante? Noi su questo non possiamo metterci la mano sul fuoco. Anche perché, quando la passata settimana, il giornale Chi pubblicò gli scatti di Giulia ed Andrea insieme, Irama pubblicò un post con questa frase: “Non ho da un po’, voglia di sentire le vostre ca****e”. Coincidenze? Chi può dirlo.

