Poche settimane fa si è parlato di un’ospitata della regina di Mediaset alla Rai, non presa in considerazione. Ecco che Maria De Filippi rompe il silenzio.

Sabato 25 Maggio è andata in onda l’ultima puntata di Amici, il talent di Canale 5 di Maria De Filippi. Subito dopo la trasmissione, la padrona di casa ha parlato anche di argomento davvero molto particolare. E di cui se n’era parlato già nelle settimane scorse. Ci riferiamo, infatti, alla sua ospitata in Rai. Procediamo con ordine. Durante una delle puntate di Amici, andata in onda sabato 11 Maggio, a far parte della giuria speciale vi era anche Mara Venier, paladina di Domenica In. Le due regine della televisione italiana avevano promesso ai loro telespettatori che, molto presto, Queen Mary sarebbe stata ospite del programma della zia d’Italia. Sono passate settimane da quel momento, eppure non c’è stata alcuna ospitata. Ed è proprio in merito a questo che Maria De Filippi dice la sua opinione.

Maria De Filippi rompe il silenzio: cosa pensa della sua mancata ospitata in Rai

Quando Mara Venier aveva invitato ufficialmente Maria De Filippi a Domenica In milioni di telespettatori hanno, senza alcun dubbio, ‘gongolato’. Vedere due grandi personalità delle televisione italiana a confronto non è sicuramente da poco. Tuttavia, però, pochi giorni dopo la proposta della zia d’Italia arrivò la risposta della Rai. Ebbene. A distanza di settimane dalla proposta e, soprattutto, dalla mancata ospitata, Maria De Filippi ha voluto esprimere la sua opinione. La regina di Mediaset, infatti, ha dichiarato di essere rimasta alquanto perplessa dalla mancata predisposizione della Rai. “In televisione non dovrebbero esserci paletti”, esclama Queen Mary. Ma non solo. Perché la conduttrice di Uomini e Donne non nasconde affatto il suo dispiacere. “Lo abbiamo annunciato in diretta. E io sono una che mantiene ciò che dice”, conclude.