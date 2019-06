GF16, Giorgio scrive una lettera a Francesca De André: ecco il contenuto, letto dalla D’Urso in diretta nella puntata di questa sera.

Questa sera, 3 Maggio 2019, una nuova ricchissima puntata del Grande Fratello 16. Si tratta di una puntata speciale: la semifinale. Protagonista assoluta anche di questa puntata è Francesca De André. A inizio puntata, Barbara ha invitato la concorrente a raggiungere la stanza dei led, per informarla di alcune questione. Pare, infatti, che il suo ex Giorgio sia stato beccato con una nuova donna. Ma è stato proprio a mandare una lettera a Francesca. Una lettera che è stata consegnata alla De André proprio durante la diretta di questa sera.

GF16, Giorgio scrive una lettera a Francesca De André: la reazione di Francesca

Anche la puntata di questa sera del Grande Fratello 16 si apre con la storia di Francesca De André. Dopo un breve filmato sul suo rapporto con Gennaro, Barbara D’Urso mostra alla concorrente una teca in cui è nascosto qualcosa per lei. La teca è coperta da un telo rosso, che Francesca a un certo punto ha sollevato. Ecco che spunta una lettera: Barbara prega Francesca di prenderla, ma senza aprirla. Nel frattempo, la conduttrice mostra alla De André le immagini del nuovo presunto tradimento del suo ex Giorgio. Ma è stato proprio Giorgio a scrivere quella lettera a Francesca. Una lettera che Giorgio ha mandato agli autori del Grande Fratello un’ora prima dell’inizio della diretta. Barbara ha mostrato alla ragazza alcune parti, in cui Giorgio parla della sua entrata nella Casa. Poi, parla del rapporto tra la ragazza e Gennaro: “Io ho sbagliato, ma il tuo comportamento nella casa è stato penoso. Sei andata oltre.” Giorgio non ha apprezzato la vicinanza tra la sua fidanzata e il napoletano, ma nonostante questo esprime la sua volontà di vederla, alla fine del reality. Per chiarirsi una volta per tutte. Francesca ribadisce che, se con Gennaro non ha mai fatto nulla, è proprio perché ha ancora voglia di chiarire la sua situazione con Giorgio. Come finirà?

