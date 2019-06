Barbara D’Urso apre la puntata del Grande Fratello stuzzicando Francesca De André e Gennaro Lillio. L’ingresso di Taylor Mega ha un po’ spiazzato tutti: questo è innegabile.

Barbara D’Urso apre questa puntata del 3 giugno 2019 del Grande Fratello con un bel carico di tensione da parte di tutti i concorrenti. Già, perché è la semifinale. Oggi, molti di loro potrebbero lasciare la casa. Infatti, hanno già le valigie pronte per uscire ed abbandonare il programma. Ma, come sempre, l’attenzione cade per prima su Francesca De André, Gennaro Lillio e… Taylor Mega.

“Taylor Mega è brutta, no?”: Barbara D’Urso stuzzica Gennaro

La puntata si apre parlando di Francesca De André che ha trascorso l’ultima settimana a battibeccarsi con Gennaro. Il motivo? L’ingresso in casa di Taylor Mega. Certo, una ragazza come lei non può che distrarre qualsiasi uomo. Soprattutto uno come Gennaro che da Francesca ha ricevuto soltanto due di picche fino a quel momento.

Addirittura, poi, il Grande Fratello l’ha messo alla prova ammanettandolo con Taylor. Insomma, ne abbiamo viste delle belle. Francesca non poteva rimanere del tutto indifferente a tutto questo. E infatti i litigi con Gennaro si sono ripetuti più e più volte. Barbara D’Urso ci ha messo del suo, e a inizio puntata ha punzecchiato il napoletano chiedendogli: “Che tipo è Taylor Mega?”, e lui: “Educata, composta, rispettosa”. Così, Barbara D’Urso alza l’asticella: “Brutta anche, no?”, glielo ripete più volte ma Gennaro finge di non sentire. Distoglie lo sguardo. Non fissa più la telecamera e si ‘finge’ distratto dal ritorno in stanza dei coinquilini.

Grande Fratello: “Cos’è successo sotto le lenzuola?” Francesca cede a Barbara D’Urso

“Cos’è successo sotto le lenzuola?”: Barbara rivolge la stessa domanda sia a Francesca che a Gennaro. Entrambi rispondono: “No, assolutamente”. Il pubblico non ci crede e comincia a rumoreggiare. Barbara D’Urso non si ferma: “Ma perché vi coprite così tanto che a Roma comincia a fare caldo?”, e Francesca: “No, in stanza da letto c’è l’aria condizionata, per questo ci copriamo”. Insomma, un bel duetto tra le due donne che ha intrattenuto piacevolmente il pubblico da casa. Poi, finisce così: “Lo giureresti anche su di me che non c’è stato neanche un bacio?”, e Francesca: “Su di te no, non mi permetterei mai”. Ecco, Barbara ce l’ha fatta: “Ti amo, ti ho fregata, so che mi vuoi bene e ti ho fregata”.

