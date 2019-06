Giulia Provvedi e il costume troppo sgambato: spunta un ‘dettaglio’ che di sicuro non sarà passato inosservato. Quel tatuaggio infatti ha attirato sicuramente l’attenzione di tutti i suoi follower.

Giulia Provvedi, insieme a sua sorella Silvia, forma una delle coppie più amate della televisione. Attualmente, si sono messe ancora una volta in gioco con il loro singolo “Scusami ma esco”, che – potremmo scommettere qualsiasi cifra – sarà parte della colonna sonora dell’estate 2019 in diverse località italiane. La loro carriera inizia dal mondo della musica, poi passa per la televisione con la partecipazione a diversi reality, e infine – come abbiamo visto – torna di nuovo lì, sulle note musicali del loro nuovo pezzo. Un pezzo che su Youtube sta già riscuotendo un enorme successo.

Giulia Provvedi e sua sorella Silvia: sarà un’estate rovente

Beh, sì. Si preannuncia un’estate infuocata per Silvia e Giulia Provvedi. Ma non solo: anche per i loro fan. Le due gemelle stanno conquistando veramente tutti con il loro singolo. Tuttavia, parte del loro successo arriva soprattutto dai social, dove hanno saputo farsi apprezzare ed amare da migliaia e migliaia di followers. Proprio nelle ultime ore, Giulia Provvedi ha pubblicato una foto abbastanza ‘bollente’ in cui mostra un lato B a dir poco perfetto ed il tatuaggio che sicuramente in molti avranno notato, nonostante sia molto piccolo. Un dettaglio ‘hot’ che non sarà passato inosservato.

La pelle è ancora un po’ bianca. Appena toccata dal sole sulle spalle. D’altronde, l’estate è iniziata da poco e forse non c’è ancora molto sole da prendere. Giulia Provvedi mostra il suo tatuaggio, un lato B a cui avrà lavorato sicuramente molto in palestra e, come scrive nella didascalia, le sue lunghissime trecce. Sì, perché negli ultimi giorni la gemella bionda delle Donatella ha cambiato look trasformando il suo carré in delle lunghissime trecce Afro. Costume nero, occhiali chiari, pelle chiara, e le trecce che scendono sulle spalle. Giulia Provvedi incarna la bellezza e la naturalezza di una ragazza giovanissima all’inizio di un’estate che si prospetta fantastica da ogni punto di vista.

