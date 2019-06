Dopo la sua uscita a sorpresa dalla casa del Grande Fratello 16, Taylor Mega rientra in casa: la reazione di Francesca De Andrè stupisce tutti.

Siamo quasi alla fine del Grande Fratello 16. Eppure, però, continua ad accadere di tutti nella casa più spiata d’Italia. La settimana scorsa, durante la diretta infatti, è entrata come ospite, per circa due settimane, Taylor Mega. Ingresso che, ovviamente, ha scosso un po’ gli equilibri della casa. E, soprattutto, quelli di Francesca De Andrè. Non a caso, infatti, la giovane, proprio dopo l’entrata dell’influencer, si è avvicinata, e non poco, al bel Gennaro. Negli ultimi giorni, però, è accaduto qualcosa davvero di sorprendente. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Grande Fratello 16, Taylor Mega ritorna in casa: Francesca stupisce

Come avevamo rivelato in un nostro recente articolo, Taylor Mega pochi giorni fa è dovuta uscire dalla casa del Grande Fratello per un impegno di lavoro. Com’era accaduto per Vladimir Luxuria, insomma. Tuttavia, però, terminato il suo impegno, Taylor è ritornata in casa. Nessuno se l’aspettava, eppure la bella e ricca influencer ha varcato di nuovo la porta rossa. Gennaro, quindi, è stato il primo a scambiare due chiacchiere con lei al suo rientro. Vuoi un po’ per interesse (il napoletano, infatti, non lo hai mai nascosto), vuoi un po’ per curiosità, ma lui è stato il primo a relazionarsi con lei. Come avrà reagito, quindi, Francesca De Andrè? Beh, la ragazza non ha mai nascosto la sua gelosia per Taylor. In più occasioni, infatti, la ‘coppia’ ha litigato. Tuttavia, però, come avrà reagito Francesca quando ha visto Gennaro e Taylor chiacchierare amabilmente? Si è ‘catapultata’ sul bel napoletano, interrompendo così il dialogo tra i due. Sarà stato fatto apposta? Chi lo sa.