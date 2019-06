Cristian Imparato a Pomeriggio Cinque ha rilasciato una dichiarazione shock sul concorrente Gennaro definendolo “falso” su un argomento in particolare.

Nella puntata trasmessa oggi di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha continuato ad affrontare l’argomento Francesca De Andrè. Nella notte la concorrente ha avuto una forte lite con il suo compagno di avventura Gennaro Lillio. Il litigio, iniziato dopo la chiusura del collegamento con la conduttrice, è durato abbastanza fino a tirare fuori il lato peggiore della concorrente. La De Andrè infatti ha utilizzato parole molto pesanti nei confronti di Gennaro, definendolo addirittura un “verme” e un “falso”. La discussione è arrivata poi alle mani, quando la concorrente ha volutamente fatto cadere ciò che il concorrente Lillio aveva tra le mani. La reazione del giovane modello è stata anch’essa piena di dichiarazioni forti fino a quando non si è confidato con il compagno Gianmarco, dicendo che con lui la De Andrè ha chiuso. Una discussione che ha quindi creato non poco scompiglio e che stesso la conduttrice ha deciso di riprendere anche oggi in puntata. Nello studio erano presenti anche alcuni ex concorrenti Michael Terlizzi, Ambra Lombardo e in collegamento anche Cristian. Proprio quest’ultimo ha tenuto parecchio nel dire una cosa particolarmente importante.

Pomeriggio 5, Cristian Imparato contro Gennaro: la rivelazione shock

L’ex gieffino Cristian Imparato ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni durante la puntata trasmessa di Pomeriggio Cinque. Per il cantante, il concorrente Gennaro starebbe soltanto fingendo di avere dei sentimenti verso Francesca De Andrè. Imparato ha infatti espresso la sua opinione riguardo l’interesse provato dal modello: “Io non ci credo assolutamente”. Per quanta riguarda la De Andrè, Cristian spiega che la ragazza è palesemente combattuta perché è ancora innamorato del suo, ormai ex, fidanzato Giorgio Tambellini. Tuttavia per quanto riguarda il concorrente Gennaro, afferma inoltre che il suo interesse è puramente fisico e nient’altro. Nonostante non condivide gli atteggiamenti di Francesca e il suo modo di affrontare le situazioni, l’ex gieffino è categorico: “Gennaro è un falso e calcolatore”.

