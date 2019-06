Dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello, Taylor Mega continua a lasciare tutti senza parole con l’ultima storia postata particolarmente osè.

La bella Taylor Mega è da poco tornata a casa dopo la breve esperienza vissuta all’interno della casa del Grande Fratello. Al reality, la nota influencer ha causato però non poco scompiglio. Grazie alla sua incredibile bellezza ha fatto “innamorare” il concorrente Enrico. Ma la sua simpatia ha attirato anche un altro concorrente. Stiamo parlando di Gennaro, il modello napoletano, che fin dall’inizio ha un legame molto particolare e stretto con la De Andrè. Una passione sempre più coinvolgente tra i due che che nelle ultime ore però sembra essersi incrinata. Un po’ per la gelosia che la donna aveva per la bella influencer, un po’ per tutte le vicissitudini accadute nelle ultime settimane. La Mega ha però messo in guardia il modello, dicendogli di pensare bene chi scegliere. Ma Taylor continua a far parlare di se. Difatti nelle ultime ore ha pubblicato una foto particolarmente osè.

Taylor Mega, la storia dopo il Grande Fratello lascia i suoi fan senza parole

Dopo aver postato una storia del suo ritorno nella casa che ha a Roma, l’influencer ha postato un altro scatto molto interessante. Nella storia seguente ha infatti condiviso una ripresa della sua casa ma anche di lei al sole seduta sulle scale. Tuttavia è difficile pensare che l’occhio non sia caduto proprio nell’incredibile scollatura che l’influencer ha nella storia postata. L’abito infatti, oltre ad essere molto corto, è particolarmente “aperto” sul davanti. Una scelta sicuramente presa dalla stessa Mega che nelle storie successive appare abbottonata e meno scollata.

